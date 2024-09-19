Подключили больше 300 домов: как в Советском районе начинают отопительный сезон

В верхней зоне Академгородка к отоплению подключили уже 99% домов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В Советском районе Новосибирска к теплу подключили 331 дом. Об этом сообщили в ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения», которое поставляет ресурс в этом районе.

По данным диспетчерской службы предприятия, на 16:00 18 сентября в Нижней Ельцовке и микрорайоне Шлюз отопление подключено в 42 домах из 45, что составляет 93%. Представители управляющей компании «Правый берег» сообщили, что завершается подключение последнего дома по адресу Шлюзовая, 6.

В микрорайоне Щ ситуация аналогична: тепло запущено в 121 доме из 131, что соответствует 92%. В верхней зоне Академгородка тепло подают в 168 из 169 многоквартирных домов — это 99% готовности.

— Запуск системы теплоснабжения ведется в штатном режиме, наши специалисты контролируют подачу теплоносителя. Безусловно, понадобится настройка и отлаживание всей системы в ближайшие дни, — объяснил директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко.

Согласно нормативам, запуск отопления и регулировку системы должны проводить за две недели, но зачастую эту работу завершают за 4-5 дней.

Ранее НГС публиковал карту подключений домов к теплу в Новосибирске.