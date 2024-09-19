НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+3°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

штиль.

 761мм 99%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04

Начался суд над экс-министром Денисом Архиповым

Что интересного в стране
Нападение на бывшую
Обзор хороших детсадов
Младенец родился дважды
Главные тренды сезона
Новый ЖК вместо завода
НГС попробовал гроботерапию
Новости в Telegram
Мой дом Подключили больше 300 домов: как в Советском районе начинают отопительный сезон

Подключили больше 300 домов: как в Советском районе начинают отопительный сезон

Запуск отопления начался 16 сентября

172
Написать комментарий

В верхней зоне Академгородка к отоплению подключили уже 99% домов

В Советском районе Новосибирска к теплу подключили 331 дом. Об этом сообщили в ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения», которое поставляет ресурс в этом районе.

По данным диспетчерской службы предприятия, на 16:00 18 сентября в Нижней Ельцовке и микрорайоне Шлюз отопление подключено в 42 домах из 45, что составляет 93%. Представители управляющей компании «Правый берег» сообщили, что завершается подключение последнего дома по адресу Шлюзовая, 6.

В микрорайоне Щ ситуация аналогична: тепло запущено в 121 доме из 131, что соответствует 92%. В верхней зоне Академгородка тепло подают в 168 из 169 многоквартирных домов — это 99% готовности.

— Запуск системы теплоснабжения ведется в штатном режиме, наши специалисты контролируют подачу теплоносителя. Безусловно, понадобится настройка и отлаживание всей системы в ближайшие дни, — объяснил директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко.

Согласно нормативам, запуск отопления и регулировку системы должны проводить за две недели, но зачастую эту работу завершают за 4-5 дней.

Ранее НГС публиковал карту подключений домов к теплу в Новосибирске.

В начале отопительного сезона в некоторые дома тепло не поступает в срок, который заявляли в графике подключения. Эксперты объяснили, что делать в такой ситуации.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Академгородок Отопление Отопительный сезон
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Знала бы, где аэропорт, развелась бы и уехала»: жительница Краснодара переехала в Сибирь и ужаснулась жизни в новом городе
Анонимное мнение
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Сергей Собякин,18

Тата,44

Vika,43

Ирина,58

Андрей,31

Kati,49

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление