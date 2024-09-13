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Застройщика ЖК «Венеция» попросили починить обвалившуюся набережную

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«Оценивают масштабы»: власти попросили застройщика ЖК «Венеция» починить обвалившуюся набережную

Территорию исследовали специалисты администрации Ленинского района

1 902
19 комментариев

Застройщик пообещал все исправить

Власти Новосибирска попросили застройщика ЖК «Венеция» отремонтировать разрушающуюся набережную. Ранее местные жители сообщали НГС, что территория набережной ЖК уходит под воду, а тротуары обваливаются. Специалисты администрации Ленинского района изучили место, где провалился тротуар. Об этом НГС сообщили в мэрии города.

– Для устранения повреждений сотрудники администрации переговорили с застройщиком ООО «СДС-Строй», которые возводит дома на набережной с адресным ориентиром по улице Ясный Берег, 17. Сейчас компания оценивает масштабы работы, чтобы устранить провал и восстановить пешеходную зону. Замечания застройщик исправит в ближайшее время, – отметили в городской администрации.

В мэрии также добавили, что сотрудники администрации района исследовали участок, где произошел обвал. Там они заметили, что со стороны многоквартирного дома по улице Ясный Берег, 17 с северо-восточной стороны из-за подмыва склона дождевыми водами частично провалился грунт с тротуарной плиткой пешеходной дорожки, — сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска сообщает следующее.

Ранее корреспондент НГС направила запрос застройщику ЖК «Венеция» и в УК «Новый город», которая занимается управлением указанного ЖК. На данный момент ответов на запросы получить не удалось.

Ранее НГС писал о том, что депутат отремонтировал дорогу в Советском районе, но качество работы возмутило местных жителей. Люди прислали фото асфальта.

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Разрушение Набережная ЖК Ясный берег
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Комментарии
20
Zemb
13 сентября 2024, 15:38
зимой замёрзнет, будет как новая.
Гость
13 сентября 2024, 15:23
Как корабль назовешь, так и поплывёт... Венеция.
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