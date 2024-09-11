«Бабье лето началось — можно отключить»: жители 300 домов в Новосибирске сидят без горячей воды

На большинстве адресов воду планируют вернуть до конца дня 12 сентября Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











На сегодняшний день, 11 сентября, без горячей воды сидят жители 365 домов Новосибирска. Об этом НГС рассказали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

— Ну а что, на днях синоптики заявили, что началось бабье лето. Вчера прихожу домой, видимо и правда началось: горячую воду отключили как в разгар летнего сезона, — пожаловалась редакцию Евгения, жительница одного из домов в районе Димитровского моста.

В СГК редакции объяснили, что на данный момент продолжаются крупные отключения горячего водоснабжения, но в некоторых районах ситуация постепенно исправляется.

На улице Космической в контуре отключения оказались 106 многоквартирных домов. Сейчас там проводится роботизированная диагностика, которая продлится до 15 сентября.

В Дзержинском районе – на улицах Островского, Промышленная и других – горячая вода отсутствует в 123 домах. Устранение дефектов здесь планируется завершить до конца суток 12 сентября, и только после этого теплосеть вновь введут в эксплуатацию.

В Зальельцовском районе также ведутся ремонтные работы на тепловых коммуникациях, которые затронули 59 жилых домов. Здесь дефекты будут устранены до конца дня 12 сентября, после чего подача горячей воды будет возобновлена.

Почти все отключения связаны с дефектами на теплосетях Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











На участке от ТЭЦ-2, охватывающем районы улиц Станционная и 2-я Чулымская, работы завершены — в настоящее время происходит заполнение теплосети. Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Лескова, где горячая вода была отключена у жителей 30 домов. Исправление неисправностей завершено, идет процесс заполнения системы.

Помимо этого, менее масштабные отключения наблюдаются на участке трубопровода по улице Троллейная, где из-за выявленных дефектов временно отключены три частных жилых дома. Работы в этом районе продлятся до 15 сентября.