НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

3 м/c,

сев.

 760мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,11
EUR 100,50

Новосибирцам отключили горячую воду во время бабьего лета

Крутой бизнес России
Версии о захвате заложников
Обзор хороших детсадов
Древние курганы в Новопичугово
Арест за iPhone
Что продают в «Лемана ПРО»
Новости в Telegram
Мой дом «Бабье лето началось — можно отключить»: жители 300 домов в Новосибирске сидят без горячей воды

«Бабье лето началось — можно отключить»: жители 300 домов в Новосибирске сидят без горячей воды

В СГК заявляют, что стараются устранить все дефекты перед началом отопительного сезона

3 013
40 комментариев

На большинстве адресов воду планируют вернуть до конца дня 12 сентября

На сегодняшний день, 11 сентября, без горячей воды сидят жители 365 домов Новосибирска. Об этом НГС рассказали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

— Ну а что, на днях синоптики заявили, что началось бабье лето. Вчера прихожу домой, видимо и правда началось: горячую воду отключили как в разгар летнего сезона, — пожаловалась редакцию Евгения, жительница одного из домов в районе Димитровского моста.

В СГК редакции объяснили, что на данный момент продолжаются крупные отключения горячего водоснабжения, но в некоторых районах ситуация постепенно исправляется.

На улице Космической в контуре отключения оказались 106 многоквартирных домов. Сейчас там проводится роботизированная диагностика, которая продлится до 15 сентября.

В Дзержинском районе – на улицах Островского, Промышленная и других – горячая вода отсутствует в 123 домах. Устранение дефектов здесь планируется завершить до конца суток 12 сентября, и только после этого теплосеть вновь введут в эксплуатацию.

В Зальельцовском районе также ведутся ремонтные работы на тепловых коммуникациях, которые затронули 59 жилых домов. Здесь дефекты будут устранены до конца дня 12 сентября, после чего подача горячей воды будет возобновлена.

Почти все отключения связаны с дефектами на теплосетях

На участке от ТЭЦ-2, охватывающем районы улиц Станционная и 2-я Чулымская, работы завершены — в настоящее время происходит заполнение теплосети. Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Лескова, где горячая вода была отключена у жителей 30 домов. Исправление неисправностей завершено, идет процесс заполнения системы.

Помимо этого, менее масштабные отключения наблюдаются на участке трубопровода по улице Троллейная, где из-за выявленных дефектов временно отключены три частных жилых дома. Работы в этом районе продлятся до 15 сентября.

Ранее НГС писал, что ремонт на теплосетях не повлияет на подачу тепла в дома.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Нет горячей воды СГК
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
42
Житель городка
11 сентября 2024, 13:14
"11 сентября, в Новосибирске жители 365 домов остаются без горячей воды. Об этом НГС сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» в разговоре."- но счета за не оказанную услугу выставляються в полном объеме.
Zemb
11 сентября 2024, 12:33
а то что центр весь с дел 2 недели без воды, как то умолчали....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Alans,32

рок,50

Ди,52

Кейт,29

Наталия,47

MobiJones,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление