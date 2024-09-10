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Город Ремонт на теплосетях не повлияет на подачу тепла в дома — заявление СГК

Ремонт на теплосетях не повлияет на подачу тепла в дома — заявление СГК

Готовность города к отопительному сезону составляет 90%

1 077
16 комментариев

Подача отопления идет по заявкам

Готовность Новосибирска к предстоящему отопительному сезону составляет 90%. Об этом в эфире телеканала ОТС заявил директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.

По словам руководителя, сейчас в городе идет подача отопления по заявкам. Рябченко отметил, что участки, на которых всё еще проходят ремонтные работы, не повлияют на подачу тепла в дома.

— Для того чтобы обеспечить теплом социальные объекты и жилой фонд, не все эти сети нужны, так как в Новосибирске все сети закольцованы, поэтому есть обходные сети, по которым идет подача отопления, — рассказал Рябенко.

В этом году в Новосибирске заменили 36 километров теплосетей, что на 17 километров больше, чем в прошлом году. По словам Рябенко, несколько социальных объектов уже подключили к отоплению в Новосибирске.

— В настоящее время мы уже осуществляем теплоснабжение по заявкам, порядка 15 объектов уже запущено. В десять детских садов, три школы и два медицинских учреждения уже дали тепло, — пояснил Рябенко.

Ранее в Сибирской генерирующей компании объяснили, что нужно делать, чтобы дом подключили к теплу до начала отопительного сезона.

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Отопление СГК Новосибирск
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Комментарии
16
Мрр
10 сентября 2024, 21:10
Мы эти закольцованные сети видели в прошлом году, когда почти весь левый берег сидел больше недели без отопления.
МАРГО
10 сентября 2024, 21:04
Больше всего боюсь отключения отопления и электроэнергии зимой. Что тогда? Как быть? Куда бежать? Как кормить детей? Как греться? Молиться надо, чтобы пронесло.
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