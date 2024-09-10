Ремонт на теплосетях не повлияет на подачу тепла в дома — заявление СГК

Подача отопления идет по заявкам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Готовность Новосибирска к предстоящему отопительному сезону составляет 90%. Об этом в эфире телеканала ОТС заявил директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.

По словам руководителя, сейчас в городе идет подача отопления по заявкам. Рябченко отметил, что участки, на которых всё еще проходят ремонтные работы, не повлияют на подачу тепла в дома.

— Для того чтобы обеспечить теплом социальные объекты и жилой фонд, не все эти сети нужны, так как в Новосибирске все сети закольцованы, поэтому есть обходные сети, по которым идет подача отопления, — рассказал Рябенко.

В этом году в Новосибирске заменили 36 километров теплосетей, что на 17 километров больше, чем в прошлом году. По словам Рябенко, несколько социальных объектов уже подключили к отоплению в Новосибирске.

— В настоящее время мы уже осуществляем теплоснабжение по заявкам, порядка 15 объектов уже запущено. В десять детских садов, три школы и два медицинских учреждения уже дали тепло, — пояснил Рябенко.