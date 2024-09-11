«Уже достали обогреватели»: новосибирцы — о том, когда начинать отопительный сезон

В Новосибирске скоро начнется отопительный сезон. Обычно он стартует во второй половине сентября. НГС спросил читателей в телеграм-канале о том, когда, по их мнению, лучше всего подключить тепло в дома. Читайте их мнения в нашей подборке.
— Пора включить. Холодно, — пишет подписчик Никола.
— Однозначно включать, пока не заболели, — считает Ольга.
— Пора включать отопление, в квартирах очень холодно, ночью уже +6, — согласна Наталья.
— Включать надо. Если на улице теплее — это не значит, что дома тепло. В новостройках может ничего ещё, а вот в хрущевке как в погребе холодно, — отметила Галина.
— Мы уже с начала сентября обогреватель достали, пользуемся, без него дома +20 градусов, а для нас норма — +26, ниже уже холодно, написала Юлианна.
Но не все читатели согласны с тем, что в Новосибирске похолодало настолько, чтобы в домах включали отопление.
— А у нас до сих пор все окна раскрыты, спать жарко, — написала Людмила.
— Нормально спать под одеялом, ещё и окно открыто, воздух не сухой. Чем позже отопление дадут — тем лучше, — считает Оксана.
Ранее в мэрии Новосибирска объяснили, что отопительный сезон в городе начнется после того, как среднесуточная температура будет держаться на уровне +8 градусов в течение пяти дней. Предварительная дата начала подачи тепла в жилые дома — 15 сентября.
Подключить дома к теплу можно и до начала отопительного сезона. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что для этого нужно делать.