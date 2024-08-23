Нужно немного подождать: СГК назвала сроки возвращения горячей воды в дома в центре Новосибирска

Горячая вода должна вернуться в дома 24 августа Источник: Дарья Селенская / Сеть городских порталов











В центре Новосибирска дома начали подключать к горячей воде дома, в которых ее не было с 16 августа. Планируется, что часть зданий получит ресурс утром 24 августа.

Как объяснили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», энергетики переключили потребителей на временную схему водоснабжения. Это нужно на период модернизации наружной тепловой камеры на улице Островского. Ее старый павильон построили в 1988 году.

23 августа в 17:00 энергетики заполняют теплосети на улицах Демьяна Бедного, Семьи Шамшиных, Крылова, Мичурина, от которых ресурс подают в 169 многоквартирных домов. В СГК уточнили, что жители смогут получить горячую воду ориентировочно к 04:00 24 августа.

— Для 173 домов Челюскинского жилмассива восстановление горячего водоснабжения планируем до 14:00 24 августа. Также до конца суток 24 августа рассчитываем заполнить теплоносителем теплосети по улицам Нарымская, Союза Молодёжи — в общей сложности для 113 домов, — сообщили в «Сибирской генерирующей компании».

Также энергетики закончили устранение дефекта трубопровода на улице Писарева. Повреждение обнаружили 22 августа в ходе запуска теплосети. Горячее водоснабжение начнет восстанавливаться в 16 домах после 20:00.

Жителям напоминают, что если в квартирах сохранятся проблемы с горячим водоснабжением, то об этом нужно сообщить в управляющую компанию.

Ранее НГС писал о том, что 40 новосибирцев подали иск к СГК. Первое заседание состоялось 22 августа.