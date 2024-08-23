«Уже просто немыслимо»: в центре Новосибирска без горячей воды осталось больше 400 домов

Пока многим новосибирцам приходится терпеть отсутствие горячей воды в кранах Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске дома в Центральном округе остались без горячей воды. Ее отключили 16 августа. Сроки подключения переносили несколько раз.

Информация об этом опубликована на муниципальном портале. Судя по карте, воду отключили в домах Центрального, Заельцовского и Железнодорожного районов. Всего около 428 зданий. Они находятся на улицах Железнодорожной, Нарымской, 1905 года, Линейной, Челюскинцев, Гоголя, Достоевского, Красном проспекте, Демьяна Бедного и других. Указано, что аварийное отключение горячей воды произошло 16 августа в 13:00. Причина отсутствия воды — монтаж глушек. 22 августа на сайте писали, что работы завершат в тот же день в 23:55. Сегодня, 23 августа, указано, что отключение закончится так же в 23:55.

По словам читателя НГС, который обратился в редакцию накануне, сроки окончания работ переносили и раньше:

— Это уже просто немыслимо! В пятницу 16 августа горячую воду аварийно отключили в более чем 200 домах Центрального района! Это уже выглядело как издевательство! Кто будет заниматься «монтажом глушек» в выходные дни? Обещали вернуть горячую воду 19 августа, потом 20 августа, потом 21 августа, и вот новый срок — 22 августа! Это ли не издевательство?

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» редакции НГС сообщили, что готовятся восстановить горячее водоснабжение в центре города. Специалисты завершили переключение потребителей на временную схему на период замены труб на улице Семьи Шамшиных. Более точную информацию о количестве домов, в которых отключили воду, обещали предоставить позже.

Пока горячую воду обещают вернуть 23 августа в 23:55 Источник: https://map.novo-sibirsk.ru/











В начале августа НГС писал о том, что жители дома на улице Военной на месяц остались без горячей воды. В СГК объяснили, почему это произошло.