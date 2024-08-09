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Город Жители дома на Военной месяц сидят без горячей воды — в СГК объяснили, почему так произошло

Жители дома на Военной месяц сидят без горячей воды — в СГК объяснили, почему так произошло

Горячее водоснабжение отключили в середине июля

2 371
28 комментариев
Во время испытаний системы выявили нарушения

В Новосибирске жители дома на Военной, 16 около месяца сидят без горячей воды. Как рассказал читатель НГС Игорь, горячую воду отключили еще 16 июля.

— Изначально планировалось отключение до 30 июля, но ежедневно продляют. Обращались везде, но контролирующие органы бездействуют, — пояснил мужчина.

Как сообщили в СГК, с 16 по 29 июля на сетях, питающих дома на Военной, 16, проходили гидравлические испытания в соответствии с графиком. По данным компании, рабочие выявили повреждения на системе горячего водоснабжения, из-за чего был увеличен срок отключения горячей воды.

— Испытания помогли выявить несколько десятков дефектов, которые были устранены. Через некоторое время после подачи теплоносителя — воды высокой температуры — проявилось еще несколько повреждений. Потребовались дополнительные ремонтные работы на теплосети на Лескова, — пояснили в СГК.

В компании отметили, что планируют завершить ремонт на системе горячего водоснабжения вечером 12 августа.

Ранее НГС писал о том, что на нескольких новосибирских улицах жителям не вернули воду вовремя после окончания плановых испытаний на теплосетях. Адвокат объяснил, куда обращаться в таких случаях.

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Комментарии
28
сапсан
9 августа 2024, 18:04
а жители улицы Обская дома 82 сидят с 6 июня без горячей воды.
280271420
9 августа 2024, 19:31
И депутаты молчат, не отвечают на вопрос: сколько можно ремонтировать????
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