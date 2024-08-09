Жители дома на Военной месяц сидят без горячей воды — в СГК объяснили, почему так произошло

Во время испытаний системы выявили нарушения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске жители дома на Военной, 16 около месяца сидят без горячей воды. Как рассказал читатель НГС Игорь, горячую воду отключили еще 16 июля.



— Изначально планировалось отключение до 30 июля, но ежедневно продляют. Обращались везде, но контролирующие органы бездействуют, — пояснил мужчина.



Как сообщили в СГК, с 16 по 29 июля на сетях, питающих дома на Военной, 16, проходили гидравлические испытания в соответствии с графиком. По данным компании, рабочие выявили повреждения на системе горячего водоснабжения, из-за чего был увеличен срок отключения горячей воды.



— Испытания помогли выявить несколько десятков дефектов, которые были устранены. Через некоторое время после подачи теплоносителя — воды высокой температуры — проявилось еще несколько повреждений. Потребовались дополнительные ремонтные работы на теплосети на Лескова, — пояснили в СГК.



В компании отметили, что планируют завершить ремонт на системе горячего водоснабжения вечером 12 августа.



Ранее НГС писал о том, что на нескольких новосибирских улицах жителям не вернули воду вовремя после окончания плановых испытаний на теплосетях. Адвокат объяснил, куда обращаться в таких случаях.