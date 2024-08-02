Срок — не больше 14 дней: что делать новосибирцам, если они остались без горячей воды — советы адвоката

В некоторых случаях возвращения горячей воды приходится ждать дольше двух недель Источник: Дарья Селенская / Сеть городских порталов











Жители некоторых районов Новосибирска остаются без горячей воды после окончания испытаний на теплосетях. Это происходит из-за дефектов, которые выявили во время проверки теплотрасс, проблем с подключением в самих домах или по другим причинам. НГС выяснил, куда жителям нужно обращаться в случае, если в их дома горячую воду не возвращают вовремя.

Проблемы с подключением

С начала сезона теплоиспытаний новосибирцы сообщают о том, что после окончания работ воду не возвращают в назначенный день. Это происходит не во всех домах, но периодически жалобы поступают из разных районов города. Например, в конце июля горячую воду не вернули вовремя в ЖК «Ясный берег», а также в дом на улице Покатной, 130/1 и несколько домов на улице Военной.

В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что в «Ясном береге» ресурс не подали в указанный срок из-за дополнительной проверки. А на сетях в районе Плахотного нашли дефекты, поэтому отключение продлили на время их устранения.

СГК связывает задержки в некоторых районах с серьезными дефектами теплосетей Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











О проблемах с подключением сообщали и в начале сезона теплоиспытаний. Жители писали о проблемах в Ленинском, Кировском и Калининском районах.



— В целом рекомендованный законодательством срок перерыва в подаче горячего водоснабжения при гидравлических испытаниях — 14 дней. Он может быть увеличен по согласованию с органами местного самоуправления — в зависимости от объёма работ, — подчеркнули в генерирующей компании.



Комментарий адвоката

В случае, если дом вовремя не подключили к горячей воде, жильцы могут обращаться в управляющую компанию, ТСЖ или ТСН. При необходимости ее представители свяжутся с сотрудниками ресурсоснабжающей организации, чтобы решить проблему.

Адвокат Александр Руф объяснил НГС, что в случае длительных задержек в подаче горячей воды жители могут обратиться в прокуратуру.



— Прокуратура, в свою очередь, должна рассмотреть жалобу с привлечением компетентной комиссии. После этого прокуратура примет решение — усматриваются ли признаки правонарушения в действиях управляющих компаний или СГК, — объяснил Александр Руф.



Адвокат добавил, что жильцы могут обратиться и в суд, но это более сложный процесс, чем обращение в прокуратуру. Дело в том, что в суде новосибирцы должны будут предоставить документы, доказывающие нарушения со стороны управляющих компаний или СГК. Однако удастся ли получить эти документы — большой вопрос.



— На руках просто не будет доказательств. Можно, конечно, запросить необходимые документы, например, у управляющей компании, но они вам их, скорее всего, не дадут, сославшись на какую-нибудь коммерческую тайну, — считает Александр Руф.



При этом, согласно законодательству, решением суда на управляющую компанию может быть наложен штраф в пользу потребителей за нарушение сроков и качества предоставления коммунальной услуги.

Поясним, что допустимая продолжительность отключения горячего водоснабжения регулируется сразу несколькими нормативными актами. Так, постановление правительства РФ № 354 от 2011 года устанавливает следующие ограничения: допустимый суммарный перерыв подачи горячего водоснабжения в течение 1 месяца — не более 8 часов; единовременно — не более 4 часов; при аварии на тупиковой магистрали — не более 24 часов подряд. Согласно другому СанПиН, во время ежегодного профилактического ремонта систем горячего водоснабжения отключение не должно превышать 14 суток.

Ранее НГС писал о перебоях с электричеством в микрорайоне Аэропорт. Местные жители считают, что проблема — в старых сетях.

