«Постоянно продлевают сроки»: жители «Ясного берега» остались без горячей воды после испытаний на теплосетях

Сейчас в домах есть только холодная вода Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В Новосибирске в ЖК «Ясный берег» и в дом на улице Покатной, 130/1 не вернули горячую воду вовремя после испытаний на теплосетях. В СГК объяснили, с чем это связано.



Задержка на неделю

По словам жильцов, к 1 августа горячее водоснабжение не вернули, а сроки подачи горячей воды постоянно переносятся.



— Изначально воду обещали вернуть 30 июля, но этого не произошло. Позже срок подачи переносился на 1, а затем и на 3 августа, — рассказали читатели НГС.

В домах «Ясного берега» в Ленинском районе гидравлические испытания проходили с 11 по 24 июля, но к 1 августа горячей воды до сих пор нет. Отключение сначала продлили с 25 июля по 1 августа, а затем до 3 августа.



Жителям дома на улице Покатной, 130/1 в Октябрьском районе тоже обещали восстановить водоснабжение 30 июля, но, как и в предыдущем случае, этого не произошло.



Информацию о продлении отключений корреспонденту НГС подтвердили в управляющей компании «Город-парк», которая обслуживает дома в «Ясном береге».



— Воды действительно нет с 14 июля. Проблема на стороне СГК — они нам не объясняют, в чем именно проблема, — рассказали в организации.



В управляющей компании «Рио», которая обсуживает дом на улице Покатной, сообщили, что это уже четвертое продление за последние три дня.



— Пришла очередная телефонограмма — продлили отключения до вечера 2 августа. Это касается не только нас, но и нескольких других домов на улице Покатной, а также нескольких домов на улице Военной, — прокомментировали в УК.



Объяснение СГК

В «Сибирской генерирующей компании» НГС объяснили, что на теплосетях от ТЭЦ-2, по которым получают теплоноситель дома ЖК «Ясный Берег», гидравлические испытания завершены. Дефекты устранили к 25 июля.



— На отдельных теплосетях этого контура выполняем дополнительную проверку — внутритрубную диагностику. Это предусмотрено программой повышения надежности теплоснабжения левого берега. Срок выполнения работ — до 24:00 2 августа, затем горячее водоснабжение восстановим, — объяснили в СГК.



Энергетики добавили, что при работах на теплосетях, идущих к дому на улице Покатной, выявили серьезные дефекты. Из-за этого объем работ увеличился. Горячую воду планируют вернуть ко 2 августа.

Ранее НГС писал о том, куда жаловаться, если после опрессовки не вернули горячую воду. Читайте простую инструкцию от НГС.