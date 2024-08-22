«Это только начало»: 40 новосибирцев подали иск к СГК — как прошел суд

Сегодня, 22 августа, в Центральном районном суде начали рассматривать гражданское дело по иску 40 жителей левого берега, которые прошлой зимой остались без отопления в холода. Жители подали коллективный иск к компании НТСК. Корреспонденты НГС провели онлайн-трансляцию с заседания суда.
Как передает корреспондент НГС Анна Скок из суда, пока заседание не началось. Уже понятно, что не все пострадавшие пришли.
Коммунальная авария произошла в ночь на 11 января 2024 года в Ленинском районе. Без горячей воды и отопления в морозы остались десятки домов. Запустить отопление не могли в течение недели. А 17 января произошла новая авария, у которой были еще более серьезные последствия. Жителям приходилось переезжать из холодных квартир или тратить множество средств на покупку обогревателей. Температура в домах опускалась до 0 градусов. Сейчас пострадавшие новосибирцы хотят получить компенсацию.
Заседание, по словам Анны Скок, скоро начнется. Сейчас в зале собираются истцы, представители НТСК и управляющих компаний. Последние выступают в качестве третьих лиц.
С 1 июля 2022 года «НТСК» — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, «НТСК» зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году «НТСК» получила чистую прибыль в 479 миллиона рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте «СГК» указано, что «НТСК» является теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.
На сегодняшний день на сайте суда в карточке дела указаны имена 40 истцов. Но это не окончательное количество. Пострадавшие от коммунальных аварий могут присоединяться к иску, пока процесс не дойдет до стадии прений, указано на сайте Центрального районного суда.
После начала процесса истцы продолжают подходить, по словам корреспондента НГС Анны Скок. Многие доверили представлять их интересы депутату горсовета.
Всю информацию, которая известна, про аварию в морозы 2022 года НГС собирает в одной сюжете. Вы можете пройти по ссылке и ознакомиться.
Представители истцов считают, что в порывах виновата НТСК и неисполнение концессии ими. По словам представителя, СГК инвестировали в концессию наполовину меньше, чем должны были.
НТСК возразили на ходатайство приобщить к делу ответ мэрии Новосибирска. Из него, по мнению истцов следует, что СГК не выполнили обязательства. Представители же НТСК объясняют, что одна из трасс была передана в аренду, а не в концессию.
А пока мы ждем информацию от нашей коллеги из зала суда, давайте вспомним каким был январь 2024 года для жителей левого берега. Собрали несколько ключевых фотографий.
Как передает Анна Скок, НТСК хочет привлечь третьим лицом мэрию Новосибирска, потому что она проверяла готовность к отопительному сезону, и комиссия определила, кто именно виноват.
В зале суда переговариваются истцы и оценивают ход процесса.
— Тут будет долго. Это только начало, — сказал один из сидевших в зале.
Суд все еще выслушивают ходатайства сторон