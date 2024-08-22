«Это только начало»: 40 новосибирцев подали иск к СГК — как прошел суд

Коммунальная авария произошла в ночь на 11 января 2024 года в Ленинском районе. Без горячей воды и отопления в морозы остались десятки домов. Запустить отопление не могли в течение недели. А 17 января произошла новая авария, у которой были еще более серьезные последствия. Жителям приходилось переезжать из холодных квартир или тратить множество средств на покупку обогревателей. Температура в домах опускалась до 0 градусов. Сейчас пострадавшие новосибирцы хотят получить компенсацию.