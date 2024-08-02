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Мой дом В домах Калининского района отключат горячую воду из-за работ на теплосетях — список улиц

В домах Калининского района отключат горячую воду из-за работ на теплосетях — список улиц

Из-за работ возможны размывы грунта

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Горячей воды не будет с 6 по 10 августа

На следующей неделе в Новосибирске отключат горячую воду на нескольких улицах. Это связано с плановыми профилактическими работами на сетях ТЭЦ-4.

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» с 6 августа отключат горячую воду на улицах Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народной, Театральной, Учительской, 1-м и 2-й Краснодонские переулке, Рассветной, Курчатова, Красных зорь, Тайгинской, Ладожской, Онежской, Каспийской, Гребенщикова, Тюленина, Свечникова, Родники, Земнухова, Краузе, Кочубея, Фадеева и в микрорайоне Околица.

Отключения продлятся до 10 августа включительно. Энергетики предупреждают, что 6 августа, во время дополнительных проверок трубопроводов на плотность и прочность, возможен выход воды на поверхность в случае обнаружения дефектов. О повреждениях специалисты СГК просят сообщать по телефонам: (383) 289–01–45 — call-центр ООО «НТСК», 051, 227–44–44, 218–68–88 — единая диспетчерская служба мэрии.

Ранее НГС писал о том, что на нескольких новосибирских улицах жителям не вернули воду вовремя после окончания плановых испытаний на теплосетях. Адвокат объяснил, куда обращаться в таких случаях.

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Новосибирск СГК Горячая вода Отключения Теплосети
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