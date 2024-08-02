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Мой дом Росцирк назвал причину выселения директора Новосибирского цирка — сейчас он живет на ипподроме

Росцирк назвал причину выселения директора Новосибирского цирка — сейчас он живет на ипподроме

Руководство считает, что он занял комнату незаконно

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31 комментарий
Помимо жилья Шабанов рискует потерять и работу

Росцирк объяснил причины выселения из общежития действующего директора Новосибирского цирка Сергея Шабанова. Сейчас мужчина вынужден жить на ипподроме.

В ответе указано, что в мае 2024 года в общежитии провели проверку. Тогда выяснилось, что Сергей Шабанов занял комнату самовольно, разрешения он не получил. Теперь Росцирк планирует обращаться в суд, чтобы взыскать с Шабанова ущерб за незаконное проживание.

Из ответа также следует, что проверка выявила нарушения Шабановым трудового законодательства и требований к ведению финансовой отчетности.

— Ненадлежащий контроль Шабановым за своевременностью предоставления сведений о страховании повлек за собой штрафы в общей сумме в 16 000 рублей. Отсутствие контроля повлекло за собой заключение договоров на ремонтные работы стоимостью в 100 000 рублей без согласования их целесообразности и признания заявки, соответствующей установленным требованиям, — заявили в Росцирке.

По результатам проверки Шабанов получил два дисциплинарных взыскания: замечание и выговор. С выводами комиссий директор Новосибирского цирка не согласен.

— Согласно трудовому договору от 3 июня 2013 года, пунктом 3.2.14 мне разрешено проживание в общежитии, — заявил Шабанов и предоставил редакции подтверждающий его слова трудовой договор. — Все договоры, в том числе и на ремонт, согласовываются с юристами Росгосцирка, без согласования не заключаются. Оплата по заключенным договорам осуществляется через Росгосцирк, пройдя процедуру согласования с отделами Росгосцирка. Все денежные средства находятся в Росгосцирке и ими распределяются. Филиал самостоятельно без согласования не оплачивает счета по договорам.

28 июля НГС писал, что директор Новосибирского цирка Сергей Шабанов вступил в конфронтацию с руководством Росцирка, обвинив его в коррупции. Он потребовал вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина и за это, по его словам, попал в опалу, лишившись жилья и оказавшись на пороге увольнения. Шабанов объяснил НГС, почему закрываются российские цирки и как они потеряли два миллиарда рублей.

После того как комнату Шабанова опечатали по распоряжению московского руководства, мужчину приютил директор Новосибирского ипподрома.

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Комментарии
31
Антонин Новый
2 августа 2024, 09:18
цирк какой-то
кулькулятр
2 августа 2024, 08:54
Сергей Шабанов: «К нам в буфет и во все другие цирки тоже завели компанию-оператора общественного питания из Самары. Все, что делают такие организации, — продают попкорн по 600–1000 рублей, воду по 250–350 рублей — минимум ассортимента и дороже, чем в аэропортах».
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