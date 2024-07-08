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Мой дом «Дышать невозможно»: в Новосибирске появилась огромная свалка — через нее идет тропинка к детскому саду

«Дышать невозможно»: в Новосибирске появилась огромная свалка — через нее идет тропинка к детскому саду

Жители пожаловались на сильный запах

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14 комментариев
Фото сделано в субботу, 6 июля

В Новосибирске в Нижней Ельцовке появилась свалка за одним из магазинов. Как утверждает местная жительница Светлана, рядом с ней находится дорога к детскому саду.

— На улице Экваторная, Нижняя Ельцовка — все лето существует помойка, которую не убирают от слова совсем. Вокруг неё находятся жилые дома и детские площадки. Мимо проходит тропинка, которая ведёт к детскому саду и поликлинике. Дышать там просто невозможно, — рассказала читательница НГС Светлана.

Как объяснили в МУП «САХ», контейнерной площадкой по этому адресу пользуются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они заключили договоры с региональным оператором о вывозе мусора и в нем установили, как часто надо вывозить ТКО и в каком объеме.

— Специалистами регионального оператора были сопоставлены треки движения спецтранспорта с положениями заключенных договоров с юридическими лицами, расположенными в вышеуказанном здании. Нарушений не выявлено: сбор и транспортирование ТКО осуществляется региональным оператором в соответствии с заключенными договорами, — объяснили в МУП «САХ».

Регоператор и собственник здания договорили увеличить кратность вывоза ТКО с одного раза в неделю до трех. В МУП «САХ» добавили, что сейчас происходит зачистка территории силами собственника. Эту же информацию подтвердила местная жительница Светлана.

В июне произошел скандал с вывозом крупногабаритного мусора в ЖК «Ясный берег». Как оказалось пробки и пожар на левобережном полигоне задерживали работу регоператора.

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Комментарии
17
Grape Reflection 🍇
8 июля 2024, 18:05
Это какой мир, не подскажете?
жму 200
8 июля 2024, 18:18
в гашнике появилась свалка, да не ужели 🤣🤣🤣
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