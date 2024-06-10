На Фабричной отремонтируют историческое здание «Дома грузчиков» — на работы выделили 46 миллионов

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует фасад исторического здания «Дом грузчиков» на улице Фабричной, 6. Максимальная стоимость работ составляет 46,4 миллиона рублей.
Аукцион на поиск подрядчика объявили на сайте госзакупок. Заказчик — «Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области». В документах указано, что подрядчик должен восстановить стены фасада, цоколя, подоконные сливы и системы наружного водостока. Также он отремонтирует балконы, спуски в подвал, приямки, отмостки, входные группы, заменит двери и окна в местах общего пользования.
Результаты аукциона подведут 21 июня. Ремонт должны закончить до 10 декабря 2025 года.
«Дом грузчиков» возвели в 1936–1937 годах. Как рассказывал НГС краевед Константин Голодяев, построить здание предложил Сергей Шварц, который боролся за права грузчиков и устраивал забастовки, а в 1930-е годы стал партийным руководителем. Тогда он решил возвести дом-монумент — символ стойкости рабочих и незыблемости советской власти.
Проект здания разработал Клавдий Осипов — автор комплекса домов на площади Калинина и проекта реконструкции театра «Красный факел». В 2000 году «Дом грузчиков» признали региональным памятником архитектуры. Подробнее о нем читайте в материале НГС.
Сейчас в «Доме грузчиков» на продажу выставлено 10 квартир. Посмотрите на один из вариантов, а также на другие квартиры в исторических зданиях Новосибирска.