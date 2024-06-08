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Недвижимость обзор 12 миллионов за жилье с историей. Сколько стоят квартиры в домах-памятниках и что там внутри — топ-5 вариантов

12 миллионов за жилье с историей. Сколько стоят квартиры в домах-памятниках и что там внутри — топ-5 вариантов

В обзор попали легендарный Дом с часами, семиэтажка для железнодорожников и одна из самых красивых сталинок левобережья

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Стоимость квартир в нашем обзоре начинается с 6,5 миллиона рублей

Жилье с историей, как говорят эксперты рынка недвижимости, заметно уступает новостройкам по показателю удобства и комфорта — нет ни парковок, ни колясочных, ни лифтов. Но ценители исторических квартир в нашем городе все же имеются. Они готовы вкладываться в ремонт и реконструкцию, а также соблюдать все ограничения, которые предписывает закон владельцам жилья в домах-памятниках. Во сколько им обходятся такие квартиры и в каких примечательных домах Новосибирска они продаются — в этом обзоре.

Мечта флиппера — старая четырешка без всего за 6,5 миллиона рублей

Флиппинг — это покупка убитого жилья в эффектных домах или домах с удобным местоположением, а затем приведение его в порядок и продажа по более высокой цене. Квартиру, которая, наверняка, понравилась бы многим флипперам, мы нашли в знаменитом Доме с часами. Это самый авангардный дом Новосибирска, где уже не первый год мечтают создать музей русского конструктивизма. Здание строили в 30-х годах и для того времени масштаб здания был впечатляющим — длинные прозрачные галереи, отсутствие кухонь (передовому человеку той эпохи предлагалось питаться в общей столовой) и башенка с уникальными часами.

В 2010-х годах мировое общество DOCOMOMO, охраняющее памятники архитектуры, признало «Дом с часами» одним из 800 лучших авангардных творений архитектуры в мире

Сейчас в продаже на различных сайтах недвижимости предлагаются 3 варианта жилья в этом доме, один из которых — комната. За четырешку, которую, как пишет продавец, можно превратить в просторную двушку, просят 6,5 миллиона рублей.

Площадь квартиры — 70 квадратов
Внутри рассматривать особо нечего, зато можно оценить фронт работ по приведению жилья в порядок
А еще что-то придется делать с кухней и санузлом — у них крошечная площадь

— Квартира требует ремонта, но, наверняка, вы хотите воплотить свои идеи и комфортно жить в любимом пространстве, да ещё в доме с историей. Все внутренние стены легко демонтируются, и у вас появляется возможность сделать большой лофт с антресолью, где можно организовать спальное место, благо, высота потолков позволяет это сделать, — говорится в описании к квартире на сайте Циан.

Четырешку с крохотной кухней (5,5 квадрата) продают с зимы прошлого года, и тогда она строила дороже — 7,6 миллиона рублей.

Небольшая двушка с новым ремонтом в Доме грузчиков (6,5 миллиона рублей)

Еще один вариант за такую же сумму находится не так далеко от Дома с часами — на улице Фабричной, 6. В 1937 году здесь был построен настоящий дом-дворец в честь рабочего класса. Как рассказывал НГС архитектор Игорь Поповский, в доме есть формы классического построения, но эта классика — своя, авторская. Отсюда балкон-галерея с колоннадой и парадный декор.

В доме на продажу выставлено 10 вариантов
Вот один из них
В квартире сделали ремонт, и одну из комнат отвели под спальню
Ванная комната небольшая, но зато с окном

К продаже здесь предлагают 2-комнатную квартиру площадью 41 квадрат. Внутри сделан ремонт — минималистичные серые стены, просторная кухня с деревянным гарнитуром и спальня с акцентной стеной.

— Изюминка — просторная ванная комната с окном, говорится в объявлении.

Квартиру продают с января, за это время ее цена не изменилась.

Семейное гнездо в одной из лучших сталинок левобережья (8,9 миллиона рублей)

В эффектном доме с колоннами на Станиславского, 3 продают четырехкомнатную квартиру. Сам памятник архитектуры является центром красивого ансамбля домов в классическом стиле. Тут и колонны, и арка высотой в пять этажей, и небесно-голубые розетки на потолке этой самой арки.

В 2022 году дом на Станиславского отремонтировали

В самой квартире обстановка не такая помпезная, но как пишет продавец, здесь была выполнена перепланировка.

— Это позволило расширить пространство и превратить его в кухню-гостиную и четыре изолированные просторные комнаты с большой гардеробной, — пишет продавец.

Квартира нуждается в ремонте
Обстановка здесь не менялась с нулевых
Зато в распоряжении просторная кухня, а это редкость для многих квартир в домах-памятниках

Всего площадь квартиры — более 100 квадратов, в ней стены метровой толщины и окна, выходящие на две стороны. Будущим владельцам так же обещают оставить мебель.

Жилье продают уже месяц, цена на него не менялась.

Две квартиры в розовом домике на Урицкого: 10,95 и 12 миллионов

Два последних варианта расположены в доме на Урицкого, 37 — это дом для работников Томской железной дороги, который построили почти 90 лет назад. Эффектный дом в Тихом центре пережил несколько ремонтов, в том числе фасада, оттого выглядит куда привлекательнее остальных домов этой подборки, до которых ремонт еще не добрался. Здание примечательно полуколоннами и переменной этажностью: в одной секции высота в 7 этажей, в другой — 6 этажей.

Этот дом тоже из числа недавно отремонтированных

Почти 11 миллионов рублей просят за 65-метровую трешку, которая нуждается в ремонте. Как пишет продавец, ремонт все же кое-куда добрался — до кухни и ванной комнаты.

Ремонт в квартире начали, но не закончили
Так выглядит неотремонтированная часть дома
Кое-где успели заменить двери

В продаже квартира появилась 6 июня.

Вариант подороже — это еще одна трешка площадью 77 квадратов. Здесь просторная кухня (23 квадрата) и свежий дизайнерский ремонт. Кухню здесь совместили с гостиной, а вторую спальню переделали в довольно минималистичный кабинет с двумя рабочими местами.

— Квартира подходит для ценителей небольшого количества соседей в подъезде. По этой же причине во дворе всегда есть место для парковки, — пишет продавец.

Самый дорогой вариант этого обзора
Ремонт, как говорится в описании, был сделан по дизайн-проекту
А вот тот самый кабинет, который будущем нынешние хозяева, вероятно, хотели превратить в детскую

Квартиру продают с середины мая, цена вопроса — 12 миллионов рублей.

Недавно мы изучали продающиеся квартиры в еще одном примечательном здании города — Стоквартирном доме.

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