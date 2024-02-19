«Как будто в голову турбину самолета запихнули»: жители нового ЖК страдают от воя в стенах — что говорят в УК

— Кто понимает, что такое новостройка, тот нормально реагирует. А кто из хрущевок переехал, те возмущаются, — заключили в УК.



Ранее НГС писал о том, что жильцы дома на Никитина, 128 уже обращались в редакцию. В прошлый раз люди жаловались на то, что их топит дождевой водой с крыши и канализацией снизу.

