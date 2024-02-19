«Как будто в голову турбину самолета запихнули»: жители нового ЖК страдают от воя в стенах — что говорят в УК

В Новосибирске жильцы дома №128 по улице Никитина с лета страдают от шума в стенах и грохота на крыше нового дома, который сдали летом 2023 года. Грохот и шум в створах окон, в стенах и на крыше жильцы слышат круглые сутки, особенно во время сильного ветра. О проблеме они рассказали корреспондентам НГС.
«Живем в аду»
ЖК «Никитина 128» построили с участием денег жильцов на условиях долевого строительства. Ключи от квартир начали выдавать весной 2023 года. Проблемы жильцы обнаружили стразу.
Местная жительница Айгуль заявила в разговоре с редакцией НГС, что в створах окон большие щели, крыша не закреплена, в стенах пустота. Шум мешает людям спать. Зимой ситуация ухудшилась.
— Когда начался ледяной шквалистый ветер, как в адское чистилище попали. Свист доносится как будто из стен, пустота там. Через откосы задувает, и получается противный пронзительный свист. Стены не пропенены, опалубка не закреплена. В квартирах холодно, шторы колом стоят. На крыше тоже все болтается и гремит. Каждый раз что-то там делают, нанимают подрядчиков, а толку нет. Живем в аду. Как будто в голову турбину самолета запихиваешь, — отметила местная жительница.
Женщина говорит — шум и грохот слышат не только собственники квартир, но и случайные прохожие. Она добавила, что поначалу в процесс активно вмешивалась управляющая компания, но сейчас, по ее словам, бездействует.
«Переехали из хрущевок»
Застройщик проблемного ЖК — ГК «Корпорация ЁЛКА». В компании посоветовали обратиться за комментарием в управляющую компанию «Prime house».
Представители УК отметили, что проблемы есть, как и бывает зачастую в новостройках, которые недавно сдали. Коммунальщики ведут с застройщиком активный диалог и устраняют проблемы.
— О проблемах мы знаем, как и застройщик. Мы его не отпускаем, он не отказывается, все гарантии выполняет. Такие работы выполняют обычно летом. Мы застройщика заставили сделать это зимой. Работали в декабре-январе, сейчас. Осталось по мелочи завершить работы, но точные сроки их окончания назвать не могу — все зависит от подрядчиков. От шума больше всего страдают угловые квартиры, так как там у них роза ветров сильная. Все дефекты постепенно выявляют и доделывают, — отметили в УК.
Представители компании добавили, что в новых домах всегда первые полгода или год выявляются какие-то проблемы, и, уверены они, большинство жителей с пониманием относятся к ситуации.
— Кто понимает, что такое новостройка, тот нормально реагирует. А кто из хрущевок переехал, те возмущаются, — заключили в УК.
Ранее НГС писал о том, что жильцы дома на Никитина, 128 уже обращались в редакцию. В прошлый раз люди жаловались на то, что их топит дождевой водой с крыши и канализацией снизу.