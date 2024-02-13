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«Пусть родина знает своих героев»: в Новосибирске будут называть УК, которые плохо выполняют свою работу

С предложением выступил глава города

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Сейчас в городе важно следить не только за придомовой территорией, но и за состоянием крыш

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В Новосибирске будут публично называть управляющие компании, которые недостаточно качественно выполняют свою работу. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Вопрос обсудили во время аппаратного совещания сегодня, 13 февраля.

— Нужно говорить, что проводятся проверки, и вот такие результаты. Точно выделять управляющие компании, которые адекватно реагируют на предписания и устраняют все недостатки. И само собой те, которые не очень активно выполняют предписания, их также нужно имена подсвечивать. Пусть родина знает своих героев, которые неадекватно выполняют свои обязанности, а точнее ненадлежащим образом. Которых не заботит угроза жизни и здоровья своих жителей. Давайте этот момент мы также будет периодически подсвечивать, — предложил и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Также сегодня глава Новосибирска поручил увеличить количество смесей, которыми посыпают тротуары ото льда. Он отметил, что механическая очистка не поможет решить проблему.

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