«Пусть родина знает своих героев»: в Новосибирске будут называть УК, которые плохо выполняют свою работу

В Новосибирске будут публично называть управляющие компании, которые недостаточно качественно выполняют свою работу. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.
Вопрос обсудили во время аппаратного совещания сегодня, 13 февраля.
— Нужно говорить, что проводятся проверки, и вот такие результаты. Точно выделять управляющие компании, которые адекватно реагируют на предписания и устраняют все недостатки. И само собой те, которые не очень активно выполняют предписания, их также нужно имена подсвечивать. Пусть родина знает своих героев, которые неадекватно выполняют свои обязанности, а точнее ненадлежащим образом. Которых не заботит угроза жизни и здоровья своих жителей. Давайте этот момент мы также будет периодически подсвечивать, — предложил и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.
Также сегодня глава Новосибирска поручил увеличить количество смесей, которыми посыпают тротуары ото льда. Он отметил, что механическая очистка не поможет решить проблему.