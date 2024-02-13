«Его хоть зубами грызи, эффекта не будет»: глава Новосибирска усомнился, что тротуары очистят от льда за два дня

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил увеличить количество смесей, которыми посыпают тротуары ото льда. На аппаратном совещании сегодня, 13 февраля, он отметил, что механическая очистка не поможет решить проблему.
— Хотя и сказали оптимистичный прогноз, то, что за два дня вы победите эту ситуацию, не уверен, — обратился к подчиненным Олег Клемешов. — Учитывая погодные условия, которые есть сейчас — тот лед, который образовался, его хоть зубами грызи, и эффекта от этого не будет. По крайней мере малоэффективно все это. Поэтому кроме посыпки и обеспечивания безопасности пешеходов, здесь сейчас ничего не придумаешь.
Он добавил, что текущего увеличения количества применяемых противогололедных смесей недостаточно. Жалоб на лед на тротуарах поступает много.
В Новосибирске после аномального тепла ударили морозы, поэтому на дорогах и тротуарах образовалась толстая корка льда.