«Его хоть зубами грызи, эффекта не будет»: глава Новосибирска усомнился, что тротуары очистят от льда за два дня

— Хотя и сказали оптимистичный прогноз, то, что за два дня вы победите эту ситуацию, не уверен, — обратился к подчиненным Олег Клемешов. — Учитывая погодные условия, которые есть сейчас — тот лед, который образовался, его хоть зубами грызи, и эффекта от этого не будет. По крайней мере малоэффективно все это. Поэтому кроме посыпки и обеспечивания безопасности пешеходов, здесь сейчас ничего не придумаешь.