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«Его хоть зубами грызи, эффекта не будет»: глава Новосибирска усомнился, что тротуары очистят от льда за два дня

Он поручил увеличить количество применяемых смесей

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После аномального тепла все дороги города покрылись толстой коркой льда

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Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил увеличить количество смесей, которыми посыпают тротуары ото льда. На аппаратном совещании сегодня, 13 февраля, он отметил, что механическая очистка не поможет решить проблему.

— Хотя и сказали оптимистичный прогноз, то, что за два дня вы победите эту ситуацию, не уверен, — обратился к подчиненным Олег Клемешов. — Учитывая погодные условия, которые есть сейчас — тот лед, который образовался, его хоть зубами грызи, и эффекта от этого не будет. По крайней мере малоэффективно все это. Поэтому кроме посыпки и обеспечивания безопасности пешеходов, здесь сейчас ничего не придумаешь.

Он добавил, что текущего увеличения количества применяемых противогололедных смесей недостаточно. Жалоб на лед на тротуарах поступает много.

В Новосибирске после аномального тепла ударили морозы, поэтому на дорогах и тротуарах образовалась толстая корка льда.

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