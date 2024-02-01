Две тысячи человек остались без света в Новосибирске — энергетикам мешал промерзший грунт

Как сообщили в пресс-центре мэрии, произошло повреждение кабеля, без электроснабжения остались примерно 10 трансформаторных подстанций, многоэтажка на улице Титова 232/1 и частный сектор. На место выехали специалисты АО «РЭС» — около 10 человек, четыре бригады, в том числе специализированная лаборатория и техника.