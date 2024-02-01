Две тысячи человек остались без света в Новосибирске — энергетикам мешал промерзший грунт

Вечером 31 января в Ленинском районе Новосибирска на улице Порт-Артурской и одноименных переулках отключили свет у двух тысяч человек. Работы по устранению инцидента продолжают сегодня.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, произошло повреждение кабеля, без электроснабжения остались примерно 10 трансформаторных подстанций, многоэтажка на улице Титова 232/1 и частный сектор. На место выехали специалисты АО «РЭС» — около 10 человек, четыре бригады, в том числе специализированная лаборатория и техника.
— Определив поврежденный участок кабеля, проложенного под землей, энергетики приступили к раскопкам, чтобы обеспечить доступ к нему для ремонта. Однако работу тормозил промерзший грунт и ограниченная видимость в темноте, — объяснили в городской администрации.
На время работы на место аварии направили три генератора, чтобы восстановить электроснабжение домов. В 21:45 подключили часть зданий. Работы шли ночью и продолжаются сейчас, в пути еще три дополнительных генератора из соседних филиалов АО «РЭС». Благодаря им планируют запитать оставшиеся дома.
По данным сайта 051, сейчас из-за аварии нет света в 66 домах, вернуть электроэнергию планируют к 12:00.
В середине января на левом берегу Новосибирска нагрузка на электросети превысила 142%, что привело к выходу из строя одного из трансформаторов на подстанции. Отключение было связано с коммунальной аварией и массовым подключением электрообогревателей в квартирах.