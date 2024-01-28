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«Никто не жил»: 80 миллионов просят за коттедж под Новосибирском — смотрим, что внутри

Здание выполнили из кирпича

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Стоимость недвижимости составляет 80 миллионов рублей.

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В Новосибирской области выставили на продажу коттедж в поселке Восход. Стоимость недвижимости составляет 80 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 26 января. По данным продавца, площадь участка составляет более 14 соток, коттедж выполнили из кирпича. Площадь жилья достигает 551,6 квадратного метра.

— Высота потолков 3,2 метра. Ремонт в светлых тонах, никто не жил, — сказано в объявлении.

Уточняется, что здание находится на въезде в Каменку.

Уточняется, что здание находится на въезде в Каменку.

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На первом этаже коттеджа разместили три комнаты, кухню-гостиную и другое.

На первом этаже коттеджа разместили три комнаты, кухню-гостиную и другое.

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Высота потолков составляет 3,2 метра

Высота потолков составляет 3,2 метра

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Второй этаж занимают четыре комнаты, два санузла и «зимний сад».

Второй этаж занимают четыре комнаты, два санузла и «зимний сад».

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В здании также обустроили цоколь. Там находятся овощехранилище с системой вентиляции, прачечная и другое. На территории имеется гараж с внутренним доступом в дом.

Площадь бани составляет 120 квадратных метров. В ней обустроили помещение под бильярдную

Площадь бани составляет 120 квадратных метров. В ней обустроили помещение под бильярдную

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В январе в Новосибирске выставили на продажу двухэтажный коттедж в Советском районе. За дом площадью 275 квадратных метров и участок в 10 соток попросили 85 миллионов рублей.

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