«Никто не жил»: 80 миллионов просят за коттедж под Новосибирском — смотрим, что внутри

В Новосибирской области выставили на продажу коттедж в поселке Восход. Стоимость недвижимости составляет 80 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 26 января. По данным продавца, площадь участка составляет более 14 соток, коттедж выполнили из кирпича. Площадь жилья достигает 551,6 квадратного метра.
— Высота потолков 3,2 метра. Ремонт в светлых тонах, никто не жил, — сказано в объявлении.
В здании также обустроили цоколь. Там находятся овощехранилище с системой вентиляции, прачечная и другое. На территории имеется гараж с внутренним доступом в дом.
В январе в Новосибирске выставили на продажу двухэтажный коттедж в Советском районе. За дом площадью 275 квадратных метров и участок в 10 соток попросили 85 миллионов рублей.