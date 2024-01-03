Новосибирец запустил салют с балкона многоэтажки у площади Калинина — видео

В Новосибирске неизвестный запустил салют с балкона многоэтажки в районе площади Калинина. Фейерверк сняли на видео очевидцы.
— Оказывается, в Новосибирске тоже нашёлся индивид, запустивший салют с общего балкона жилого дома в Заельцовском районе, — сообщил автор видео, опубликованного в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
В МЧС Новосибирской области призывают не применять пиротехнику дома, а организовывать для этого специальную площадку для собственной безопаности и безопасности окружающих.
— Не зажигайте бенгальские огни, фонтаны-фейерверки и другую пиротехнику дома. Разлетающиеся во все стороны искры могут устроить пожар, попав на скатерть, одежду, елку и другие легковоспламеняющиеся предметы. Определите подходящую площадку для запуска салюта. Она должна находиться минимум в 50 метрах от жилых домов, деревьев и линий электропередач. Это необходимо, чтобы минимизировать риск попадания залпа в окна, ветки и провода, что может стать причиной пожара, — сообщили в МЧС региона.
В МВД Новосибирска на момент публикаций заявлений по поводу запуска салюта с балкона в Заельцовском районе не поступало.
Социальные сети Новосибирска заполонили объявления о поиске питомцев после празднования Нового года. Сообщения о пропаже собак появляются в разных районах Новосибирска, по словам их владельцев, животные убежали после запуска фейерверков.