В Новосибирске выставили на торги долгострой и земельный участок — где они находятся

Подать заявку на участиях в торгах можно до 4 декабря, подвести итоги планируется 11 декабря. Лот выставляли на торги несколько раз. Летом этого года начальная цена сооружения и земельного участка составляла 44, 2 миллиона рублей.



В августе в Новосибирске выставили на торги земельный участок, который находится на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Нарымской. Стоимость переуступки прав на него составила 404 миллиона рублей.