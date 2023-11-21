В Новосибирске выставили на торги долгострой и земельный участок — где они находятся

В Новосибирске выставили на торги недостроенный многоквартирный дом в Ленинском районе. Сооружение находится на улице Волховская.
Информация об этом появилась на сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ». Стоимость переуступки прав аренды на земельный участок и цена договора купли-продажи здания составляют более 35 миллионов рублей.
— Наименование процедуры: право заключения договора переуступки прав аренды на земельный участок <…> и договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, — сказано в документах.
Речь идет об участке площадью 2, 4 тысячи квадратных метров который находится на улице Волховская вблизи жилого комплекса «Радуга».
Площадь здания, расположенного на участке, составляет 13,9 тысячи квадратных метров, его степень готовности оценивается в 27%. В сооружении планировалось обустроить 21 этаж и 190 квартир.
Организатором торгов стала ППК «Фонд развития территорий». Права аренды участка и собственности незавершенного здания перешли к организации на основании определения арбитражного суда по делу о банкротстве новосибирской фирмы Виакон «Проект Радуга».
По данным «Контур.Фокуса», ООО Виакон «Проект Радуга» образовали в 2012 году, юридическое лицо признали банкротом в 2018 году, в отношении него открыли конкурсное производство. Соучредителями компании выступают Арзу Магеррамов и ООО «Виакон Девелопмент», совладельцами последнего числятся Антон Коновалов (60%), Александр Воронков (15%), Игорь Зудин (15%) и ООО «Виакон» (10%). Антон Коновалов являлся директором компании «ПТК-30».
Подать заявку на участиях в торгах можно до 4 декабря, подвести итоги планируется 11 декабря. Лот выставляли на торги несколько раз. Летом этого года начальная цена сооружения и земельного участка составляла 44, 2 миллиона рублей.
В августе в Новосибирске выставили на торги земельный участок, который находится на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Нарымской. Стоимость переуступки прав на него составила 404 миллиона рублей.