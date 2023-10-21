freedom
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 0/10
usd 95.91
eur 101.43
СрочноВ Анталье столкнулись два автобуса с туристами
Все новости
Все новости

Бассейн и хамам: новосибирцам предлагают снять дом за 500 тысяч рублей в месяц — смотрим, что внутри

Здание находится на Дачном шоссе

205

Поделиться

В Новосибирске опубликовали объявление об аренде трехэтажного дома в Заельцовском районе. Снять жилое здание можно за 500 тысяч рублей в месяц.

Объявление опубликовало в сентябре агентство «Этажи Новосибирск» на сайте Avito. По данным специалистов, здание находится на Дачном Шоссе в ДНТ «Удача».

Площадь участка, на котором находится здание, достигает 20 соток

Площадь участка, на котором находится здание, достигает 20 соток

Поделиться

В объявлении указано, что площадь дома составляет 900 квадратных метров, в нем обустроили пять комнат. Площадь участка, на котором находится здание, достигает 20 соток или 2 тысяч квадратных метров, на нем разместили бассейн и баню.

В доме имеются хамам, посудомоечная, стиральная машины, мебель и другое

В доме имеются хамам, посудомоечная, стиральная машины, мебель и другое

Поделиться

Уточняется, что в доме имеются хамам, посудомоечная, стиральная машины, мебель и другое. Судя по фотографиям, в здании также находится камин.

Объявление также опубликовали на сайте N1 в конце августа. Автор сообщал, что залог здания составляет два миллиона рублей.

— Предоплата за 1 месяц, — сообщал автор объявления.

В августе на сайте Avito также появилось предложение об аренде коттеджа за 500 тысяч рублей в месяц. Здание находится на Крупской.

По теме

АрендаЖильеЗаельцовский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter