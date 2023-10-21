Бассейн и хамам: новосибирцам предлагают снять дом за 500 тысяч рублей в месяц — смотрим, что внутри

В Новосибирске опубликовали объявление об аренде трехэтажного дома в Заельцовском районе. Снять жилое здание можно за 500 тысяч рублей в месяц.
Объявление опубликовало в сентябре агентство «Этажи Новосибирск» на сайте Avito. По данным специалистов, здание находится на Дачном Шоссе в ДНТ «Удача».
В объявлении указано, что площадь дома составляет 900 квадратных метров, в нем обустроили пять комнат. Площадь участка, на котором находится здание, достигает 20 соток или 2 тысяч квадратных метров, на нем разместили бассейн и баню.
Уточняется, что в доме имеются хамам, посудомоечная, стиральная машины, мебель и другое. Судя по фотографиям, в здании также находится камин.
Объявление также опубликовали на сайте N1 в конце августа. Автор сообщал, что залог здания составляет два миллиона рублей.
— Предоплата за 1 месяц, — сообщал автор объявления.
В августе на сайте Avito также появилось предложение об аренде коттеджа за 500 тысяч рублей в месяц. Здание находится на Крупской.