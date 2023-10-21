«Очень любит водичку»: новосибирцев заливает водой из квартиры сверху — ее владелец умер, но внутри кто-то живет

Жителей квартиры в многоэтажке на Твардовского дважды за месяц затопили соседи сверху. Это могла бы быть простая бытовая ситуация, если бы не одно но: новосибирцы знают наверняка, что владелец квартиры умер. Тем не менее, кто продолжает жить в его квартире и лить воду, но дверь не открывает и сам из дома не выходит. Собственники обвиняют управляющую компанию в бездействии, но в компании объясняют, что по закону сделать ничего не могут. Как действовать в такой ситуации, разбиралась корреспондент НГС.
Нехорошая квартира
Жителей многоэтажки на улице Твардовского, 22/5 дважды за месяц топят жители квартиры сверху. Дверь соседи, по словам жильцов, не открывают, хотя внутри всегда кто-то находится.
— Управляющая компания «Горский» ограничилась тем, что отключила стояк с водой. Воды ни горячей, ни холодной нет с утра. Собственник квартиры, которая затопила, умер. Кто сейчас проживает в квартире, неизвестно. Затопил нас второй раз за месяц, — рассказала НГС местная жительница Анна, отец который проживает под «нехорошей» квартирой.
На фото, предоставленных читательницей, видны лужи воды возле входа в квартиру соседа. В этих лужах — мертвые тараканы. Также капли воды — на подоконниках и потолке в квартире, где проживает отец Анны. Женщина добавила, что отец обратился к участковому.
В управляющей компании «Горский», которая обслуживает дом, отрицают, что не принимают никаких мер для решения проблемы.
— Сегодня написали обращение в полицию на начальника отдела, запросы по линии МВД. Аварийная ситуация у нас, есть затопление, гражданин не предоставляет доступ. О нем все жители знают, он не вполне здоровый, вроде как. Владелец квартиры, видимо, умер, а это какой-то его родственник. В свое время он двери открывал нам, сейчас не открывает. Жалоба поступала уже второй раз за 2 недели, — рассказал НГС специалист по работе с населением УК «Горский».
Сотрудник управляющей компании добавил, что призывает и жильцов обращаться в полицию, чтобы ускорить дело, так как, по его словам, обращения от юрлица рассматривают дольше, чем от физических лиц. Представитель компании уверяет: ситуация находится в стадии решения, но самостоятельно попасть в квартиру сотрудники УК не могут: такое возможно только в случае, если квартира принадлежит муниципалитету, а не находится в частной собственности. Но если им удастся проникнуть внутрь, на трубы поставят заглушки, чтобы исключить затопления.
Мужчина также отметил, что в первый раз жилец сверху осознанно включил воду, а конденсат затопил жителей нижних этажей. Сейчас, по мнению представителя УК, возможно, присутствует неисправность внутриквартирного оборудования.
— Ему нужно водичку, он любит сырость, я так понимаю. Не работает нигде, сидит закрытый. Я его лично не видел, но злые языки сказали, что он тучный и плохо передвигается, — заключил сотрудник УК.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в Первомайский отдел полиции на момент подготовки публикации никаких обращений и заявлений пока не поступало.
Советы юриста
Юрист Алексей Аржанников отметил, что обычно в таких ситуациях сотрудники УК должны принимать разумные меры по поиску собственника квартиры, в том числе обращаться в полицию или паспортный стол и Росреестр. На это, как правило, уходит несколько дней. В случае, если собственник не объявляется, полиция вправе (хоть такое полномочие прямо в законе не предусмотрено) вместе с сотрудниками МЧС, УК и понятыми вскрыть квартиру. Но в случае с жильцами дома на Твардовского ситуация еще сложнее.
—– Если собственник умер, но там кто-то есть, полиция не имеет права врываться в квартиру просто так, без решения суда или распоряжения руководителя следственного органа. Конституция нам говорит о том, что жилище неприкосновенно. Поэтому разумным методом будет, чтобы кто-то из УК или заинтересованных жильцов нашел нотариуса, который ведет наследственное дело по умершему соседу, и попросил его оказать содействие в поиске тех, кто подал заявление о вступлении в наследство, — объясняет Алексей Аржанников. — Нотариус не имеет права раскрывать информацию о наследственном деле и наследниках, но, возможно, он согласится передать информацию лицам, подавшим заявление о вступлении в наследство. Хотя, конечно, нотариус и не обязан это делать. Важно найти кого-то из наследников — возможно, у них будет ключ.
Если и это не получится сделать, жильцам и представителям УК следует писать заявления в полицию и прокуратуру о том, что, вероятно, в квартиру кто-то незаконно проник. Но это нужно доказать: например, записать на фото или видео, что в окне горит свет или слышны какие-то звуки. В этом случае есть вероятность, что правоохранительные органы примут решение вскрыть квартиру.
Самый правильный с точки зрения закона, но самый долгий способ для решения проблемы — добиваться через суд разрешения на вскрытие квартиры. Впрочем, и тут есть свои сложности.
Ранее НГС писал о том, что новосибирец недавно переехал на новое место, где уже успел серьезно разругаться с соседом. Причиной конфликта стала любовь одного из них к громкой музыке.