«Очень любит водичку»: новосибирцев заливает водой из квартиры сверху — ее владелец умер, но внутри кто-то живет

Нехорошая квартира





Жителей многоэтажки на улице Твардовского, 22/5 дважды за месяц топят жители квартиры сверху. Дверь соседи, по словам жильцов, не открывают, хотя внутри всегда кто-то находится.



— Управляющая компания «Горский» ограничилась тем, что отключила стояк с водой. Воды ни горячей, ни холодной нет с утра. Собственник квартиры, которая затопила, умер. Кто сейчас проживает в квартире, неизвестно. Затопил нас второй раз за месяц, — рассказала НГС местная жительница Анна, отец который проживает под «нехорошей» квартирой.

