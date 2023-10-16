Бильярдная, кинозал и сауна: в Новосибирске продают коттедж за 69 миллионов рублей — смотрим виды внутри

В Новосибирске выставили на продажу четырехэтажный коттедж, который находится в Заельцовском районе. За объект недвижимости продавец просит заплатить 69 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» 13 октября. В нем указано, что здание расположено на улице Адмиральской в коттеджном поселке.
Общая площадь недвижимости составляет 680 квадратных метров, дом построен из кирпича. На первом этаже здания находятся кухня, гостиная с камином, выход на террасу и другое, второй этаж занимают мастер-спальня с гардеробной, кинозал, и еще две спальни.
На третьем этаже коттеджа разместили бильярдную, в цокольном — сауну, тренажерный зал, хозяйственные помещения для хранения личных вещей и прочее.
Коттедж находится на участке, площадь которого составляет 900 квадратных метров. На нем разместили деревья, хвойные и лиственные кустарники, а также «небольшой огород», сообщает продавец.
В сентябре в Новосибирске выставили на продажу трехэтажный особняк в сосновом бору. Вместе с домом покупателю достанутся 7 соток земли с гаражом и беседкой-барбекю. Недвижимость оценили в 43 миллиона рублей.