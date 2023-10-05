Вы еще не так заплатите! Как подскочат цены на коммуналку в следующем году

Позднее в Минэнерго сообщили, что основной причиной индексации тарифов на электроэнергию и газ в 2024–2026 годах стал рост издержек производителей и поставщиков — это произошло из-за того, что в экономике в принципе увеличились цены на всё.

— Индексация направлена на компенсацию возрастающих издержек производителей и поставщиков, в том числе связанных с мероприятиями по модернизации и увеличению надежности энергосистем, — отметили в министерстве.

Также в Минэнерго отметили, что индексация тарифов на электроэнергию поможет в дальнейшем обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение для всех потребителей. Кроме того, это позволит сохранить затраты на ремонт оборудования. А индексация тарифов на газ поможет реализовать программу социальной газификации в новых регионах РФ.