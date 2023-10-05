Вы еще не так заплатите! Как подскочат цены на коммуналку в следующем году

В следующем году нас ждет очередное повышение тарифов на ЖКХ. По прогнозам Минэкономразвития, рост ограничат на уровне 9,8%. Повышение выглядит достаточно резким, хоть и не идет в сравнение с прошлым годом — тогда тарифы менялись два раза (в сумме рост составил около 13,40%). Разбираемся, как власти собираются поднимать тарифы на коммуналку в следующем году (и в дальнейшем) и зачем нужно такое резкое повышение.
Как вырастут тарифы в следующем году
В 2024 году рост тарифов на коммунальные услуги в стране ограничат на уровне 9,8%. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития о социально-экономическом развитии России на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Окончательный размер тарифов определят региональные власти, а за соблюдением ограничения в 9,8% будет следить ФАС.
— Таким образом, например, средняя платежка за ЖКХ на семью из трех человек, проживающих в квартире 50 квадратных метров, вырастет на 500–550 рублей. Данная индексация производится после полуторагодового перерыва (в 2023 году ее не было). Инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период, — приводит слова Минэкономики «Коммерсант».
Позднее в Минэнерго сообщили, что основной причиной индексации тарифов на электроэнергию и газ в 2024–2026 годах стал рост издержек производителей и поставщиков — это произошло из-за того, что в экономике в принципе увеличились цены на всё.
— Индексация направлена на компенсацию возрастающих издержек производителей и поставщиков, в том числе связанных с мероприятиями по модернизации и увеличению надежности энергосистем, — отметили в министерстве.
Также в Минэнерго отметили, что индексация тарифов на электроэнергию поможет в дальнейшем обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение для всех потребителей. Кроме того, это позволит сохранить затраты на ремонт оборудования. А индексация тарифов на газ поможет реализовать программу социальной газификации в новых регионах РФ.
— Что касается тарифов на электроэнергию, то регионы самостоятельно устанавливают льготные тарифы, снижая их на 30%, для жителей в сельских населенных пунктах, а также для горожан, у которых есть электроплиты. Кроме того, регионы реализуют меры социальной поддержки в виде адресных субсидий отдельным категориям граждан при оплате ЖКУ, — добавили в министерстве.
Что будет с ценами в дальнейшем
В 2025 году индексация тарифов составит 5,7%, а в 2026-м — 4%. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, у решения резко повысить тарифы будет три экономических последствия:
- больше людей станут получать субсидию на оплату ЖКУ, когда суммы в квитанциях превысят 22% от ежемесячного дохода семьи;
- вырастет общее количество неплатежей;
- сократятся объемы индивидуального потребления коммунальных услуг в ущерб качеству жизни.
— Минэкономики опять говорит о том, что без повышения тарифов может случиться заморозка программы модернизации инфраструктуры ЖКХ, а организации обрастут долгами и убытками. Но разве предыдущая индексация, которая обосновывалась ровно теми же аргументами, помогла ли добиться заявленных целей? Можем ли мы сейчас оценить, каких результатов достигли благодаря двойному повышению тарифов в прошлом году? — задался вопросом депутат. — Между тем мне как депутату регулярно поступают обращения граждан с жалобами на некачественные услуги ЖКХ — перебои с горячей водой, с электричеством, цены на которое постоянно растут.
По словам Кошелева, нужно усилить контроль за концессионными соглашениями — проанализировать, сколько денег собрали с россиян и сколько из них направили на модернизацию сетей и «предоставление услуг».
— Прежде чем принимать решения об очередном повышении тарифов на ЖКУ, было бы не лишним оценить реальную эффективность предыдущего их повышения. А вдруг окажется, что разговоры про «модернизацию» — это просто миф, а по факту рост тарифов призван лишь компенсировать инфляцию и направлен на сохранение прибыли владельцев сетей? Но тогда придется признать, что реальная инфляция у нас значительно выше, чем нам это рисует статистика. А тогда вопросы возникнут уже не только к Минэкономразвития, но и к ЦБ, и к другим ведомствам, — подытожил депутат.
Как росли цены на ЖКУ
Цены на ЖКУ начали расти еще в 1993 году — тогда власти решили, что россияне должны полностью оплачивать коммунальные услуги. До этого население покрывало лишь 2–3% от всех затрат. После перехода на рыночную экономику цены взлетели вверх, опережая инфляцию более чем в 2 раза. Например, в 2005 году стоимость коммуналки и вовсе поднялась на 30%.
В 2014 году правительство изменило правила роста тарифов. Появился предельный индекс, на который можно было повышать тарифы, — он примерно соответствовал уровню инфляции. В 2022 году тарифы повышали дважды: сначала в среднем на 4% в июле, еще на 9% — в декабре. В среднем за год рост составил 10,7% при общей инфляции 11,9%. После двойной индексации 2022 года власти пообещали, что до июля 2024 года тарифы трогать не будут.
Почему всё так дорого
Несмотря на то, что окончательный размер тарифов будут определять региональные власти, даже прогнозируемый рост в полтора раза больше, чем привычные ежегодные 4–6 процентов. Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин уверен, что это ожидаемый прогноз, учитывая нынешние реалии.
— Много это или мало? Если сравнивать с прошлыми годами — это больше в полтора раза, но прошлые годы объективно отличались. Экономическая ситуация в стране ухудшается, не стоит забывать и о том, как за год курс рубля упал по отношению к твердой валюте, — считает Константин Крохин.
Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
По словам эксперта, цены на ЖКУ выросли и потому, что в сфере активно используется импортное оборудование (или отечественное с импортными компонентами). Стоимость его ремонта также выросла за последние годы. На наших платежках сказывается даже рост цен на продукты, потому что сотрудникам ЖКХ тоже надо платить зарплату.
— Выросли цены на продукты питания, и люди требуют повышения зарплат или уходят: от дворников до технического персонала, — заявил Константин Крохин. — Так как постоянно строятся многоквартирные дома, спрос на персонал не падает, и чтобы удержать людей, необходимо повышать зарплату, а для этого необходимо повышать единственный источник средств — квартплату населения.
Одна же из главных причин повышения тарифов — отсутствие конкуренции в сфере. Эксперт отметил, что население вынуждено платить по указанным в квитанциях ценам без возможности выбрать другого поставщика ЖКУ, потому что сфера ЖКХ остается государственной монополией. Поэтому в таких условиях рост в 9,8% — это еще положительный результат.
Есть сомнения и в том, что повышение тарифов влияет на модернизацию сетей ЖКХ, как говорят в Минэкономразвития. По словам Константина Крохина, в нынешней системе развитие сферы ЖКХ таким образом невозможно.
— К моему большому сожалению, нашего президента вводят в заблуждение уже не один год. О модернизации сферы говорят каждый год, когда речь заходит о повышении тарифов, — заявил Константин Крохин.
По мнению эксперта, увеличение тарифов позволяет лишь поддерживать на плаву работающую систему, обеспечивающую ЖКУ. Единственный шанс на модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства — бюджетное финансирование.
— В этом году обещали, что за 10 лет в сферу ЖКХ России инвестируют порядка 4,5 триллиона рублей, которые как раз пойдут на развитие отрасли, — рассказал Константин Крохин. — Если речь идет о бюджетном финансировании, то эти деньги действительно могут пойти на модернизацию, и пока непонятно, будет это реализовано или нет. А повышение тарифов — это для поддержки штанов.
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