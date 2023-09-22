Насильно уберут и выставят счет: жителей «профессорского дома» заставляют снять кондиционеры с фасада

Управляющая компания «НЖК» выдала предписание собственникам помещений демонтировать кондиционеры, находящиеся на стенах так называемого «профессорского дома» на улице Дуси Ковальчук, 185. Об этом корреспонденту НГС рассказали собственники дома, предоставив копию документа с заголовком «Об устранении нарушения законодательства РФ».
ООО «Новосибирская Жилищная Компания» образовано в июле 2006 года. Директор — Константин Моисеев. Единственный учредитель — Владлена Ермола. Участник госконтрактов на 7,7 миллиона рублей: в основном — услуги по управлению зданиями различных госучреждений. Финансы на конец 2022 года: выручка — 114,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 203 тысячи рублей.
В бумаге говорится, что согласно статье 36 Жилищного кодекса России, в общее имущество многоквартирного дома входят механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование, несущие, а также иные конструкции дома, крыши, фасады и так далее. Владение этим имуществом осуществляется по соглашению всех ее участников. Стало быть, внесение каких-то изменений, как и размещение кондиционеров на стенах здания, требует согласования со всеми собственниками дома.
— На основании вышеизложенного, просим вас в течение 30 календарных дней со дня получения данного предписания устранить нарушение посредством удаления кондиционера. В случае невыполнения данного предписания, работы будут произведены в принудительном порядке. <…> Возмещение расходов по производству данных работ будет возложено на вас, — сообщается в предписании УК собственникам с кондиционерами.
В документе указаны шесть юридических лиц, находящихся в здании, а также две квартиры, которые обязаны устранить нарушения.
— Кондиционер мой не находится в зоне видимости, он находится внутри лоджии. То есть он находится не на стене, которую видно, а внутри, откуда его совсем не видно, — рассказала одна из жительниц «профессорского дома» Юлия Бердышева.
Заместитель директора УК «НЖК» Елена Тренина пояснила журналисту, что в случае кондиционеров, установленных внутри лоджий, нарушением являются провода и трубки, которые проходят по стене дома. Документ этот, как добавила Тренина, появился сейчас в связи с подготовкой дома к капитальному ремонту.
— Мы пока выдали предписание на этой неделе на 185 дом. Видимо, в связи с вашей публикацией Фонд модернизации ЖКХ начал активно шевелиться [по поводу капремонта]. Мы надеемся, что скоро все случится, — заметила Елена Тренина.
15 сентября НГС рассказал историю «профессорского дома» — памятника архитектуры, капитальный ремонт в котором должны был пройти до 2923 года, но так и не случился. В Фонде модернизации ЖКХ объяснили это тем, что на ремонт требуется много денег — более 60 миллионов рублей. Между тем, здание осыпается буквально на головы прохожим.