Насильно уберут и выставят счет: жителей «профессорского дома» заставляют снять кондиционеры с фасада

15 сентября НГС рассказал историю «профессорского дома» — памятника архитектуры, капитальный ремонт в котором должны был пройти до 2923 года, но так и не случился. В Фонде модернизации ЖКХ объяснили это тем, что на ремонт требуется много денег — более 60 миллионов рублей. Между тем, здание осыпается буквально на головы прохожим.

