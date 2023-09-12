«Охрана вся угашенная»: жители коттеджного поселка под Новосибирском устроили войну с ЧОПом — видео разборок

Все чаще люди стараются выбираться из бетонных джунглей мегаполиса и переезжать за город в свой дом. Потому и коттеджные поселки активно строятся: как под Новосибирском, так и по всей области. Но убегая от одних проблем, жители коттеджей порой сталкиваются с другими. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал собственников поселка «Пичугово море»: они не первый месяц борются с охранниками, которые якобы усложняют жизнь всем. Последний конфликт случился из-за того, что охранники находились на посту в неадекватном состоянии — предположительно, в наркотическом.
Проблема «Пичугова моря»
Коттеджный поселок «Пичугово море» находится в Ордынском районе, недалеко от моря Обского. На сайте компании «Регион-Инвест», построившей поселок, он рекламируется так: «пляж с белым песком в знойное время года, зимняя подледная рыбалка, пирс, уходящий в море, и море, уходящее за горизонт. Местные жители, наверное, могли бы добавить: «и сказочные охранники на пропускном пункте».
«Пичугово море» это — товарищество собственников недвижимости (ТСН). Руководит поселком Игорь Сергеевич Борисовский — сын генерального директора компании «Регион-Инвест» Сергея Борисовского. Компания специализируется на ленд-девелопменте собственных земельных участков под индивидуальную малоэтажную застройку. Помимо «Пичугова море» на сайте фирмы обозначен еще поселок «Удачный». Правда, система «Контур.Фокус» выдает только одно название «Регион-Инвест», связанное с фамилией Борисовских, — ООО АН «Регион-Инвест», которое прекратило свою деятельность в 2016 году. Эта фирма вместе с Сергеем, Игорем и Екатериной Борисовскими когда-то была учредителем ГПК «Удачный».
Охраняет въезд в «Пичугово море» частная охранная организация «Форпост». Проблемы с охранниками на пропускном пункте, утверждают жителей поселка, начались еще в 2022 году — после того, как руководство поселка сменило один ЧОП на другой.
ООО Частная охранная организация «Форпост» образовано в ноябре 2022 года. Директор — Анастасия Базауэр. Учредитель (100%) — Тимофей Базауэр. По данным «Контур.Фокус», в компании числится один человек. Финансовая отчетность на конец 2022 года не представлена. На сайте «Работа России» размещена вакансия на трех охранников, одного из которых ищут на работу вахтовым методом (15 суток через 15) с зарплатой от 24 тысяч рублей.
Жители рассказали корреспонденту НГС, что недовольны охранниками, потому что те или пускают в поселок чужих людей (они ездят на благоустроенный местный пляж), или наоборот — не следят ночью за шлагбаумом, потому что спят, и попасть домой не могут даже местные.
— Сначала люди как-то не особо на это обращали внимание. А сейчас охранники уже до такой степени обнаглели… Мы-то оплачиваем хорошие деньги: ежемесячно на расчетный счет по 2700 рублей с каждого дома, а они (руководство поселка. — Прим. ред.) с охранниками рассчитываются наличкой: где-то по 1600 рублей. Завозят их на 15 дней — вахтовым методом. И охранники постоянно разные: за эти деньги никто работать не хочет: постоянно бухие, спят, — рассказал журналисту житель поселка, попросивший не называет его имя.
В августе 2023 года, по словам сельчанина, ссора обитателей поселка с охраной даже дошла до драки.
Без документов и с открытым шлагбаумом
Поздно вечером 1 сентября 2023 года в поселке случился очередной конфликт. В районе 23:00 местные жители обнаружили сотрудников охранного агентства на посту в странном состоянии, а шлагбаум на въезде открытым.
— Жильцы вечером приехали и увидели, что охрана на посту вся угашенная. То ли пьяные, то ли в наркотическом опьянении, — заметил житель поселка Александр.
— Если честно, мы думали, что они (охранники. — Прим. ред.) пьяные, но трубка, в которую они дули, вообще ничего не показала, — рассказал журналисту другой житель, приходивший в тот вечер на контрольно-пропускной пункт.
Происходящее сняли на видео, а охранникам предложили подуть в трубку, чтобы определить степень опьянения. Однако проверка ничего не показала: сотрудники «Форпоста» алкоголь не употребляли, хотя выглядели странно. Во время разговора один из охранников сообщил, что они употребляли некие вещества, которые якобы были у них с собой.
— Утром 2 сентября мы вызвали полицию и госнаркоконтроль, чтобы зафиксировать наркотическое опьянение. Охранники, оказывается, находились вообще без документов. То есть не были официально устроены. Приехал руководитель ЧОПа (ЧОО «Форпост». — Прим. ред.) и сказал, что охранники здесь неофициально находятся. Да и лицензии у них не было… Приехал управляющий [коттеджным поселком], мы ему задаем вопросы, а он говорит, что все вопросы — через адвоката. Мы — собственники поселка и должны теперь общаться с управляющим через адвоката, — удивляется житель поселка.
По словам мужчины, приехавший на место конфликта начальник охраны, посоветовал своим сотрудникам отказаться от прохождения теста на употребление наркотиков, а полиции объяснил, что это — охранники-стажеры, поэтому пока и не оформлены.
НГС отправил запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию, произошедшую 1 сентября на КПП поселка «Пичугово море». Ответ на запрос будет опубликован после получения.
Что говорят руководители поселка и ЧОП
Дозвониться до руководителя поселка Игоря Борисовского корреспондент НГС не смог: на звонок Борисовский не ответил, на оставленное на автоответчике сообщение не отреагировал. Поговорить удалось только с владельцем ЧОО «Форпост» Тимофеем Базауэром.
— Никто в наркотическом опьянении не был. Это подстроено. Людей зашугали. Пришли и угрозами заставили сказать, что они (жители поселка. — Прим. ред.) хотели. <…> Приехала полиция, ничего не обнаружила. Люди были в нормальном, вменяемом состоянии. А вот те, кто как раз и писал заявление в полицию, были в невменяемом состоянии, — пояснил руководитель охранного агентства.
В процессе короткого разговора Базауэр заметил, что он «не считает нужным давать какую-то информацию», что журналист не в курсе происходящего и «не имеет права ничего проверять». В итоге отправил корреспондента НГС со всеми вопросами к своему адвокату.
Адвокат Лариса Шихалева, как ее назвал Базауэр, очень удивилась, что ее так представили. Жители поселка позже уточнили, что Лариса Шихалева считается юристом в «Пичугово море».
— Я не давала ему разрешения давать мой контакт. Я не его адвокат, вы обратились не по адресу. — оборвала разговор женщина и положила трубку.
Корреспондент НГС после этого позвонил женщине уже как юристу «Пичугово море» и попросил прокомментировать в целом конфликт между жителями и охранниками, уточнив, что руководитель поселка на звонки не отвечает.
— Вот раньше, месяц назад, избили охранников шестидесятилетних. Как только будет возбуждено уголовное дело, я с вами обязательно встречусь — заметила адвокат.
Комментировать другие вопросы и последний конфликт в поселке юрист отказалась.
Жители коттеджных поселков нередко конфликтуют по разным поводам со своими руководителями: председателями, застройщиками, управляющими компаниями. В конце августа НГС рассказал о конфликте, который случился в поселке Элитном: застройщик перегородил многоэтажным домом выход с улицы жильцам поселка. Люди были уверены, что так на них оказывают давление, чтобы они вошли в УК застройщика.