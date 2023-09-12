«Охрана вся угашенная»: жители коттеджного поселка под Новосибирском устроили войну с ЧОПом — видео разборок

Проблема «Пичугова моря»

Коттеджный поселок «Пичугово море» находится в Ордынском районе, недалеко от моря Обского. На сайте компании «Регион-Инвест», построившей поселок, он рекламируется так: «пляж с белым песком в знойное время года, зимняя подледная рыбалка, пирс, уходящий в море, и море, уходящее за горизонт. Местные жители, наверное, могли бы добавить: «и сказочные охранники на пропускном пункте».



«Пичугово море» это — товарищество собственников недвижимости (ТСН). Руководит поселком Игорь Сергеевич Борисовский — сын генерального директора компании «Регион-Инвест» Сергея Борисовского. Компания специализируется на ленд-девелопменте собственных земельных участков под индивидуальную малоэтажную застройку. Помимо «Пичугова море» на сайте фирмы обозначен еще поселок «Удачный». Правда, система «Контур.Фокус» выдает только одно название «Регион-Инвест», связанное с фамилией Борисовских, — ООО АН «Регион-Инвест», которое прекратило свою деятельность в 2016 году. Эта фирма вместе с Сергеем, Игорем и Екатериной Борисовскими когда-то была учредителем ГПК «Удачный».

