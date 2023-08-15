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Дом под Новосибирском и улица Большая: прокуратура начала проверку после публикаций НГС

Ведомство может принять меры реагирования

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Ранее жители ЖК «Околица» рассказали о проблемах своего дома

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Прокуратура Новосибирской области начала проверку после публикаций НГС о ЖК «Околица» и улице Большой.

— Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о проблемах жителей ЖК «Околица». Прокуратурой города совместно с прокуратурой Ленинского района организована проверка информации, опубликованной в СМИ, о проблемах жителей улицы Большой в Новосибирске, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время проверки специалисты оценят соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, пассажирских перевозок, благоустройства и обращения с бездомными животными.

Ведомство примет меры прокурорского реагирования, если для этого найдут основания.

Улица Большая известна тем, что на ней часто происходят аварии, дома подтапливает талыми водами, а местным жителям не хватает общественного транспорта. Читайте подробности в репортаже Ксении Лысенко.

НГС писал о том, что первые жильцы заселились в ЖК «Околица» в этом году. Они рассказали, что их беспокоят перебои с водоснабжением, отсутствие магазинов, больниц, школ и детских садов. Застройщик объяснил, как собирается решать эту проблему.

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