Дом под Новосибирском и улица Большая: прокуратура начала проверку после публикаций НГС

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после публикаций НГС о ЖК «Околица» и улице Большой.
— Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о проблемах жителей ЖК «Околица». Прокуратурой города совместно с прокуратурой Ленинского района организована проверка информации, опубликованной в СМИ, о проблемах жителей улицы Большой в Новосибирске, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Во время проверки специалисты оценят соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, пассажирских перевозок, благоустройства и обращения с бездомными животными.
Ведомство примет меры прокурорского реагирования, если для этого найдут основания.
Улица Большая известна тем, что на ней часто происходят аварии, дома подтапливает талыми водами, а местным жителям не хватает общественного транспорта. Читайте подробности в репортаже Ксении Лысенко.
НГС писал о том, что первые жильцы заселились в ЖК «Околица» в этом году. Они рассказали, что их беспокоят перебои с водоснабжением, отсутствие магазинов, больниц, школ и детских садов. Застройщик объяснил, как собирается решать эту проблему.