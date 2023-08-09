Старую трубу меняют у трамвайных путей на Троллейной — 7 фото с места работ

В Новосибирске меняют теплотрассу на улице Троллейной. Этот участок используют для отопления жилых домов, детских садов и других социальных объектов.

Корреспонденты НГС побывали на месте работ. Посмотрите на снимках Александра Ощепкова, что там происходит сейчас.