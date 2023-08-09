Старую трубу меняют у трамвайных путей на Троллейной — 7 фото с места работ

В Новосибирске меняют теплотрассу на улице Троллейной. Этот участок используют для отопления жилых домов, детских садов и других социальных объектов.
Корреспонденты НГС побывали на месте работ. Посмотрите на снимках Александра Ощепкова, что там происходит сейчас.
Стоимость ремонта составила 73,8 миллиона рублей. О ходе работ на встрече со СМИ 9 августа рассказали Игорь Лузанов, директор Новосибирского и Алтайского филиалов СГК, и заместитель директора компании-подрядчика «Водоэнергомонтаж» Сергей Косачев.
По словам Игоря Лузанова, объект находится у проезжей части, а сам трубопровод проложен под трамвайными путями, поэтому работы идут круглосуточно. Еще одна специфика участка — стальные футляры для защиты от коррозии, в которые укладывают трубы.
— Футляры переложены, дальше идет работа по строительству монолитных камер и монтажу трубы. Нюанс строительства этого участка заключается в том, что трубопровод будет не укладываться, а протягиваться на длине 45 метров под перекрестком. В общем-то технология отработана, никаких сомнений в том, что в указанные сроки эта тепловая сеть будет построена, — объяснил Игорь Лузанов.
Теперь на участке нужно смонтировать компенсаторы и благоустроить участок. Через некоторое время там уложат верхний слой асфальта.
Как рассказал Сергей Косачев, работы проходили в два этапа. Первый этап — поворот с Чистой Слободы на Ленинский рынок, второй — поворот с Чистой Слободы на Юго-Западный жилмассив. По словам представителя подрядчика, на участке демонтировали старый канал и смонтировали гильзу.
— Был канал железобетонный, если авария какая-то случается, надо опять раскатывать трамвайные пути, останавливать движение и туда копать. Здесь гильза предназначена для того, чтобы из нее можно было за трамвайными путями просто вытащить трубы и заменить на новые. Намного эффективнее, быстрее, без остановки движения трамваев. Люди вообще не заметили, — говорит Сергей Косачев.
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