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Старую трубу меняют у трамвайных путей на Троллейной — 7 фото с места работ

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Старой магистрали было 54 года, ее уложили в 1969 году

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В Новосибирске меняют теплотрассу на улице Троллейной. Этот участок используют для отопления жилых домов, детских садов и других социальных объектов.

Корреспонденты НГС побывали на месте работ. Посмотрите на снимках Александра Ощепкова, что там происходит сейчас.

Работы ведут у проезжей части под контактными проводами трамваев. Также на участке мало места, чтобы складировать материалы

Работы ведут у проезжей части под контактными проводами трамваев. Также на участке мало места, чтобы складировать материалы

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Стоимость ремонта составила 73,8 миллиона рублей. О ходе работ на встрече со СМИ 9 августа рассказали Игорь Лузанов, директор Новосибирского и Алтайского филиалов СГК, и заместитель директора компании-подрядчика «Водоэнергомонтаж» Сергей Косачев.

По информации «Сибирской генерирующей компании», этот участок тепломагистрали снабжает 669 объектов

По информации «Сибирской генерирующей компании», этот участок тепломагистрали снабжает 669 объектов

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По словам Игоря Лузанова, объект находится у проезжей части, а сам трубопровод проложен под трамвайными путями, поэтому работы идут круглосуточно. Еще одна специфика участка — стальные футляры для защиты от коррозии, в которые укладывают трубы.

— Футляры переложены, дальше идет работа по строительству монолитных камер и монтажу трубы. Нюанс строительства этого участка заключается в том, что трубопровод будет не укладываться, а протягиваться на длине 45 метров под перекрестком. В общем-то технология отработана, никаких сомнений в том, что в указанные сроки эта тепловая сеть будет построена, — объяснил Игорь Лузанов.

В среднем на объекте работают 5 единиц техники и 15 строителей

В среднем на объекте работают 5 единиц техники и 15 строителей

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Теперь на участке нужно смонтировать компенсаторы и благоустроить участок. Через некоторое время там уложат верхний слой асфальта.

Дорожное движение на участке восстановили за несколько дней в начале августа

Дорожное движение на участке восстановили за несколько дней в начале августа

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Как рассказал Сергей Косачев, работы проходили в два этапа. Первый этап — поворот с Чистой Слободы на Ленинский рынок, второй — поворот с Чистой Слободы на Юго-Западный жилмассив. По словам представителя подрядчика, на участке демонтировали старый канал и смонтировали гильзу.

— Был канал железобетонный, если авария какая-то случается, надо опять раскатывать трамвайные пути, останавливать движение и туда копать. Здесь гильза предназначена для того, чтобы из нее можно было за трамвайными путями просто вытащить трубы и заменить на новые. Намного эффективнее, быстрее, без остановки движения трамваев. Люди вообще не заметили, — говорит Сергей Косачев.

Всего в Новосибирске обследовали 1980 километров теплосетей

Всего в Новосибирске обследовали 1980 километров теплосетей

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Работы планируют завершить до 31 августа

Работы планируют завершить до 31 августа

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Ранее НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ и «Сибирской генерирующей компанией» о том, почему проблемы с отоплением зимой часто возникают в Кировском и Ленинском районах. Читайте объяснение в нашем материале.

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