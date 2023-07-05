Почти 50 улиц в Новосибирске останутся без горячей воды — публикуем карту

— С 5 июля будут испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зонам теплоснабжения от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, — сообщили в пресс-службе СГК.

В зоне ТЭЦ-2 горячей воды не будет на улицах: Кривощековская, Колыванская, Каинская, Серебренниковская до Коммунистической, Свердлова от Красного проспекта до Октябрьской магистрали, Сибревкома; Инская, Якушева, Садовая, от Маковского до Кирова — Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская от Сакко и Ванцетти до Лобова.