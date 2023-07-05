Почти 50 улиц в Новосибирске останутся без горячей воды — публикуем карту

Сегодня, 5 июля, в Новосибирске начался новый этап отключений горячей воды. В домах Центрального и Октябрьского районов максимально воду отключат до 14 июля, в Заельцовском районе — до 16 июля.
— С 5 июля будут испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зонам теплоснабжения от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, — сообщили в пресс-службе СГК.
В зоне ТЭЦ-2 горячей воды не будет на улицах: Кривощековская, Колыванская, Каинская, Серебренниковская до Коммунистической, Свердлова от Красного проспекта до Октябрьской магистрали, Сибревкома; Инская, Якушева, Садовая, от Маковского до Кирова — Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская от Сакко и Ванцетти до Лобова.
Максимальный срок отключения — до 14 июля включительно с учетом времени на ремонт.
В зоне ТЭЦ-4 горячей воды не будет на улицах: Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от метро «Гагаринская» до улицы Северной), Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от улицы Плановой до улицы Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до улицы Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская.
Максимальный срок отключения — до 16 июля включительно.
Жителей города просят быть внимательными и осторожными, потому что во время испытаний возможен размыв грунта. Если вы заметили повреждения на теплосетях, то сообщайте об этом по телефонам:
Недавно НГС прогулялся по жилмассиву, который на месяц остался без горячей воды. Местные боялись, что воду отключат до конца лета, но спустя время воду дали.