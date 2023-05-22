«Лучше летом без воды, чем зимой без тепла»: в поселке под Новосибирском на месяц отключили горячую воду

11 мая стало известно, что акции АО «Энергетик» решением Владимира Путина передадут ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети». Это связано с процессом над экс-министром Михаилом Абызовым. Его арестовали в 2019 году по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Сотрудники ФСБ задержали экс-министра в Москве за хищение 4 миллиардов рублей.

