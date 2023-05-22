«Лучше летом без воды, чем зимой без тепла»: в поселке под Новосибирском на месяц отключили горячую воду

В подъездах домов рабочего поселка Краснообск в Новосибирской области появились уведомления об отключении горячей воды до 20 июня. Об этом НГС рассказал один из жителей поселка на условиях анонимности.
— Отключают воду на месяц, представляете? Точнее, уже отключили. По закону нельзя больше чем на две недели отключать, а у нас возможно всё! — поделился наболевшим краснообчанин.
На официальном сайте администрации Краснообска тоже есть объявление об отключении горячего водоснабжения, только там обозначен меньший срок.
— С 22.05.2023 до 05.06.2023 на территории всего Краснообска будет отключена подача горячей воды в связи с проведением плановых ремонтных работ. Информация АО «Энергетик», — говорится на сайте администрации Краснообска.
На самом сайте «Энергетика» сказано, что срок отключения горячего водоснабжения составит четыре недели.
— За последние 15 лет оборудование, тепловые сети должным образом не ремонтировались. В связи с этим оборудование пришло в состояние, требующее капитального ремонта. Прошу вас отнестись с пониманием и поддержкой к данной ситуации. Лучше летом пережить время без горячей воды, чем в зимний период остаться без тепла! — говорится в заявлении АО «Энергетик».
Дозвониться до руководства «Энергетика» и администрации Краснообска на момент публикации не удалось: у людей закончился рабочий день.
11 мая стало известно, что акции АО «Энергетик» решением Владимира Путина передадут ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети». Это связано с процессом над экс-министром Михаилом Абызовым. Его арестовали в 2019 году по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Сотрудники ФСБ задержали экс-министра в Москве за хищение 4 миллиардов рублей.