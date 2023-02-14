Смотрите не разоритесь: пять популярных ошибок при покупке дачи

Ошибка вторая. Не узнаем ничего о поселке

Если варианты добраться до участка вас устраивают, познакомьтесь поближе с поселком, где он расположен. Начать можно с банальной проверки в поисковике — вбейте в строку поиска название участка и такие слова, как «свалка», «стройка», «полигон» и тому подобные. Так вы узнаете, не планируется ли поблизости неприятного строительства. Также не лишним будет проверить, не попадает ли земля в так называемые зоны с особыми условиями использования территорий.



— В таких зонах могут действовать разные ограничения. Например, разрешено строить дома определенной высоты или строительство запрещено вообще, — говорит эксперт по недвижимости Илья Григорьев. — Причем в Росреестре такие зоны могут быть не зарегистрированы. Поэтому если неподалеку от поселка находится заповедник, нельзя исключать, что в скором времени территорию этого заповедника расширят, а участок попадет в особую зону.

