Лофт без секретов: новосибирцы сделали в Доме с часами необычный интерьер с прозрачным душем в центре

К дизайнеру владельцы пришли с идеей лофта и подобранными в интернете примерами. Ольга Тарасова, вспомнил Максим, поняла их с первого слова, и в дизайн-проект не вносили никаких глобальных правок. На ремонт ушло около двух лет с небольшими перерывами. Владелец квартиры признался, что закончить его можно было быстрее, но на тот момент в ремонте одновременно были две квартиры. Закончили всё в 2021 году, потратив на ремонт и обстановку примерно 2,5 миллиона рублей.



Самым трудозатратным, вспомнил Максим, был демонтаж и обновление конструктива квартиры: нужно было вынести все оставленные в квартире предыдущим хозяином вещи, снести перегородки, заменить пол, укрепить потолок, добавив в него и в стены шумоизоляцию, заменить проводку и до кирпича очистить стены.



— Самым дорогостоящим было очищение кирпича до старого материала. Это оказалось на самом деле непросто, не все строители умеют это делать, — сказал владелец лофта. — Нам самим пришлось искать решение на просторах интернета и обучать строителей. Две стены очищались буквально по одному кирпичику.

