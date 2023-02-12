Лофт без секретов: новосибирцы сделали в Доме с часами необычный интерьер с прозрачным душем в центре

Все новосибирцы знают Дом с часами на Красном проспекте, 11 — визитную карточку города и одно из немногих «чисто конструктивистских» зданий, как говорят архитекторы. Многие любовались четкими линиями его фасадов и длинной остекленной галереей, а кто-то, возможно, задумывался о том, как и в каких интерьерах здесь живут люди. НГС нашел одну из самых необычных квартир: современный лофт, в котором идею открытости человека эпохи конструктивизма довели до абсолюта. Владельцы квартиры рассказали Лизе Пичугиной, как внутри необычного дома построили необычную квартиру и сколько это стоило.
Дом с часами — новосибирское культурное наследие, яркий представитель эпохи конструктивизма, которым гордится сибирская столица. А еще он очень удачно расположен — в самом центре, поэтому, когда новосибирец Максим искал вариант для аренды, который может заинтересовать туристов, он обратил внимание на двушку, выходящую на остекленную галерею.
— Предполагалось, что у советского человека не должно быть секретов от соседей, и окна, выходящие из кухни на галерею, вызывают разные чувства. Но мы, конечно же, оставили окно, — рассказал владелец квартиры Максим. Это окно в обновленной квартире освещает зону санузлов и частично спальню.
Необычное начинается уже с двери: привычных замков в ней нет, вместо них — электронный, который открывается по цифровому коду (хотя ключом открыть тоже можно). С его установкой, признался хозяин квартиры, были трудности: знаменитая галерея Дома с часами не отапливается, а при низкой температуре могут работать не все замки.
— Мы нашли наш замок на маркетплейсе, и вот уже более двух лет он исправно работает. Стоил порядка
Интерьер стал результатом работы владельцев с дизайнером Ольгой Тарасовой. Квартиру сразу покупали для сдачи в аренду, поэтому дизайнеру нужно было сделать ее яркой, выделить из массы и подчеркнуть замысел архитекторов дома. Все внутренние перегородки в квартире снесли, сделав проницаемое для света и воздуха пространство.
— Уже заходя в дом, проникаешься авангардным решением планировки. Из полностью освещенной, открытой галереи мы заходим в квартиру и видим такое же полностью открытое пространство квартиры, — объяснил Максим. — Интерьер квартиры продолжает идею дома: «У нас нет никаких секретов от вас», которая, собственно, и вдохновила на создание уникального дизайна.
К дизайнеру владельцы пришли с идеей лофта и подобранными в интернете примерами. Ольга Тарасова, вспомнил Максим, поняла их с первого слова, и в дизайн-проект не вносили никаких глобальных правок. На ремонт ушло около двух лет с небольшими перерывами. Владелец квартиры признался, что закончить его можно было быстрее, но на тот момент в ремонте одновременно были две квартиры. Закончили всё в 2021 году, потратив на ремонт и обстановку примерно
Самым трудозатратным, вспомнил Максим, был демонтаж и обновление конструктива квартиры: нужно было вынести все оставленные в квартире предыдущим хозяином вещи, снести перегородки, заменить пол, укрепить потолок, добавив в него и в стены шумоизоляцию, заменить проводку и до кирпича очистить стены.
— Самым дорогостоящим было очищение кирпича до старого материала. Это оказалось на самом деле непросто, не все строители умеют это делать, — сказал владелец лофта. — Нам самим пришлось искать решение на просторах интернета и обучать строителей. Две стены очищались буквально по одному кирпичику.
В квартире не стали делать большую оборудованную кухню: помещение сдавали в краткосрочную аренду и большой холодильник или духовой шкаф просто не были нужны. Это позволило и оригинально расположить кухонные зоны в пространстве.
Интерьер собирали по частям в новосибирских магазинах и в интернет-магазинах по всей стране. Из других городов пришлось заказать отдельно стоящую раковину, оригинальную кованую кровать и вешалки.
— Материалы и мебель подбирали тщательно. Если нужно было ждать несколько месяцев и из других регионов — ждали. Главное было — получить красивый, качественный материал, и именно тот, что нам нужен, — объяснил Максим.
Вообще, разделение на зоны в квартире довольно условное — стен ведь нет, только несущие кирпичные колонны. Кухню от гостиной с большим диваном, электрическим камином и телевизором отделяет барная стойка, в которую встроена варочная поверхность. Гостиную от спальни — пара необычных и ярких металлических комодов.
Жилое пространство от нежилого отделяется еще и подиумом — на него подняли зону прихожей и санузел, которые объединяет отделка керамогранитом. При этом душевая — это в буквальном смысле центр всей квартиры.
— Изначально дизайнер предложила сделать открытую ванну. В 2019 году, когда создавали проект интерьера, такое решение было достаточно новым и необычным, — рассказал Максим. — Но открытая ванна нам показалась непрактичным решением. Мы решили оставить идею с открытой зоной ванной комнаты, но заменить саму ванну на открытый душ. Так в проекте появился еще один интересный акцент.
Максим называет интерьер брутальным и артистичным: квартира, по его словам, идеально подходит для холостяков, которые ценят оригинальный ремонт, и влюбленных пар — они ценят еще и историю дома, во дворе которого когда-то был фонтан, место встреч влюбленных.
— Конечно, интерьер производит вау-эффект: к такому люди не привыкли, но в том-то и весь смысл, — говорит владелец лофта. — Эта квартира для необычных людей. Она оставляет впечатление, след в памяти, и люди хотят вернуться. А это именно то, что нам нужно.
Необычную квартиру сдавали два года, а потом решили продать, оценив в
Об истории Дома с часами мы подробно рассказывали в фоторепортаже: его подвал до сих пор хранит немало тайн.
Еще одна интересная квартира в стиле лофт находится в Доме Речпорта на улице Фабричной — в ней тоже пришлось снести несколько стен для ощущения открытого пространства. А в квартире дома рядом с оперным театром сделали панорамное окно в ванной, отделанной дорогим перламутром.