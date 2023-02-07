«Я рыдала навзрыд»: истории двух мам, которые отдают половину своей зарплаты за коммуналку

Квартплата выросла с конца прошлого года и отразилась на привычной жизни. Многим, чтобы оплатить коммуналку, приходится экономить на самых важных вещах. В материале наших тюменских коллег из 72.RU — реальные истории двух мам, которые после повышения получили нереальные счета по ЖКУ за декабрь. Женщины боятся увидеть такие же суммы и за январь. Одна из них живет в большой квартире вместе с детьми-подростками, а вторая прописана в общежитии, за комнату в которой теперь надо платить больше 7 тысяч. Публикуем честные рассказы о том, как живут их семьи, сколько они зарабатывают, на что и как тратят эти деньги.
История № 1
«Квартплата увеличилась на 5 тысяч рублей»
Эльвира Собенина из Тюмени — мама двоих детей. Женщина воспитывает 17-летнего сына и 14-летнюю дочку одна. Бывший муж ей помогает — он полностью платит ипотеку за квартиру в 138 квадратных метров. Эльвира утверждает, что раньше — до рекордного повышения тарифов на коммуналку — она справлялась, хоть и зарабатывала совсем немного. Женщине хватало денег и на жизнь, и на нужды детей. Но когда она получила платежку за декабрь, то, признается, просто разрыдалась.
— После того как повысилась коммуналка, мне надо платить больше на 5 тысяч рублей. Я в разводе, у меня двое детей. Сын учится в 11-м классе, а дочка — в 8-м. Бывший муж помогает. Он взял квартиру в прошлом году, за которую платит ипотеку — 53 тысячи в месяц. Остальное обеспечиваю я на свои
Женщина честно рассказала о своих доходах и расходах. Признается: она теперь не представляет, где брать дополнительные деньги на коммуналку.
— Все мои доходы преимущественно уходят на детей. Помимо зарплаты я получаю пособие на дочь — 13 тысяч рублей. На сына не получаю, потому что ему уже есть 17 лет, хотя статус у него «школьник». Такая система назначения пособия в нашей стране. Больше денег у меня нет. В среднем на питание в месяц у нас уходит 10–15 тысяч рублей. А еще у нас есть кошка и собака, их корма и уход также стоят денег. Примерно 1500–2000 рублей. Ежемесячно я плачу за кредит 10 тысяч рублей, брала его в прошлом году. У меня есть кредитка, куда я кладу деньги, сколько смогу. Во время каникул мы с детьми ездили в Санкт-Петербург, а после они были в лагере на отдыхе. Сами понимаете, я мама и хочу, чтобы у моих детей было счастливое детство и возможность куда-нибудь съездить. Я не считаю, что поездка по России, в том числе и на юг, должна быть роскошью, это должно быть доступно для людей, — добавляет тюменка.
Продукты по скидке
Помимо этого, женщина оплачивает питание детей в школе. На каждого уходит 2000 рублей — всего 4000 каждый месяц.
— Одежду и обувь, технику и всё такое мы, конечно, не покупаем каждый месяц. Одежду и обувь позволяем себе раз в сезон. Всё по необходимости и возможности. Осенью покупала обувь и пуховик на зиму детям. Хорошо, что у меня в магазине можно купить продукты домой по скидке. В целом в еде не ущемляем себя, всё покупаем, что захотим, — пояснила женщина.
Думала, что квартплата вырастет на тысячу
До повышения тарифов женщина подсчитывала возможное повышение счетов за коммуналку и думала, что квартплата у нее вырастет примерно на тысячу рублей. Будь это так, Эльвира бы смогла еще оплачивать счета. Но, вопреки ее ожиданиям, сумма в платежке выросла гораздо сильнее.
— Я раньше не роптала, но сейчас произошел огромный рост — в пять тысяч рублей! Если обещали 9 процентов, то должно было быть около тысячи примерно. У меня всё обычно рассчитано до копейки, а тут такие деньги отдавать за одну только коммуналку! За декабрь заплатила
На руках остается несколько сотен
Мы посчитали общий доход женщины в месяц —
История № 2
«Отдаем за комнату в общаге 7400 рублей»
У Марии Ивановой (имя изменено по просьбе женщины. — Прим. авт.) двое детей. Взрослый сын 25 лет и четырехлетняя дочка. После повышения квартплаты за жилье в 23 квадратных метра ее семья платит 7400 рублей. Для Ивановых коммуналка с конца 2022 года выросла на 2,5 тысячи рублей.
— Наше жилье считается общежитием. Комнатка 8 квадратных метров плюс места общего пользования, в целом выходит 23 квадратных метра. Комнату мы приобрели год назад на деньги материнского капитала. В этой комнате живет мой взрослый сын, а мы — я, муж, маленькая дочка — снимаем однушку. За коммуналку в общаге платим вместе. Если раньше в месяц оплата обходилась в пределах 5 тысяч рублей, то сейчас — уже больше семи, — объясняет Мария.
«На нужды, бывает, и не остается денег»
По словам Марии, такое повышение оплаты за коммуналку для их семьи весьма ощутимо.
— Наша семья из трех взрослых человек и ребенка тратит свои две зарплаты на аренду жилья, коммуналку, детский сад, кружок для дочери, продукты, раз в сезон покупаем вещи, раз в год — отдых в деревне, один раз в 10 лет на море дикарями, — рассказывает тюменка. — Что касается коммуналки, то мне объяснили так: раз счетчиков в общаге нет, то платим по тарифу и за каждого прописанного. Мы скидываемся за коммуналку вместе с сыном, хоть и живем раздельно. С него я беру немного, потому что у него еще кредит, да и зарплата тоже небольшая. Траты ежемесячные существенные, денег на нужды, бывает, у нас и не остается.
Женщина рассказала о доходах и тратах своей семьи в месяц:
— Финансов не хватает, раз в месяц еще в аптеке оставляем какую-нибудь сумму, болеем всегда по очереди, и в основном сказывается детский сад. Свекрови помогаем, она у нас единственная бабушка, болеет сахарным диабетом, работать уже не может, а до пенсии еще пару лет. Живет она в деревне.
Супруг нашей героини зарабатывает 40–50 тысяч рублей без вычета налога. Сама Мария — 15–20 тысяч рублей. Супруги платят за аренду однокомнатной квартиры, где сейчас живут втроем, 10 тысяч рублей. В эту же сумму входит коммуналка. Женщина говорит, что это совсем недорого, им повезло снять почти пустое жилье и зафиксировать невысокую арендную плату.
Больше всего тратимся на продукты
— Как только дочка пошла в детсад, мы платили за нее 1800 рублей. Прошло два года, и оплата за детский сад увеличилась до 3400 рублей. Еще дочка посещает кружок, за который мы платим 2200. Думаю, что на еду в месяц мы тратим минимум 10–12 тысяч рублей. Всё равно хочется и фрукты, и овощи, и что-нибудь вкусненькое, не можем же мы на одних макаронах весь месяц жить. Такое ощущение, что большую часть денег тратим именно на продукты. Маме отдаем примерно 3 тысячи рублей в качестве помощи, но это совсем минимум. Бывает и так, что она заболеет или у нее что-то в доме сломается. Это тоже дополнительные расходы. Да и мы к ней в деревню ездим часто, а это еще тысяча рублей на билеты, — пояснила тюменка.
Пособий на ребенка женщина не получает
Раньше Мария работала нянечкой и получала не больше 20 тысяч рублей. Сейчас она зарабатывает столько же, но уже трудится на более легкой работе.
— Было тяжело в детском саду работать, поэтому ушла. Сейчас я в организации работаю, бумажки перебираю, мне полегче. Пособия на дочку мы не получаем, нам отказывают. Говорят, что мы с мужем много зарабатываем. Может быть, на отказ еще повлияло то, что на нас оформлена «Газель», хотя принадлежит она родственнику, который на ней трудится. Сейчас думаем переоформить эту машину и снова подать заявление на пособия, — подытожила она.
Семья Ивановых в месяц тратит примерно 40–45 тысяч рублей. На руках у них при лучшем раскладе остается от 10 до 15 тысяч. Иногда бывает, что на жизнь до следующей зарплаты у них остается пара тысяч рублей.
За прошедший год цены на тарифы ЖКХ увеличивали два раза. Герой этого материала из своей пенсии в 16 тысяч рублей шесть отдает по квитанциям ЖКХ. Мужчина экономит даже на еде и отказывается от мяса. Он поделился с нами своими чувствами и показал, как менялись его коммунальные платежи с 2005 года.