«Я рыдала навзрыд»: истории двух мам, которые отдают половину своей зарплаты за коммуналку

— После того как повысилась коммуналка, мне надо платить больше на 5 тысяч рублей. Я в разводе, у меня двое детей. Сын учится в 11-м классе, а дочка — в 8-м. Бывший муж помогает. Он взял квартиру в прошлом году, за которую платит ипотеку — 53 тысячи в месяц. Остальное обеспечиваю я на свои 29 300 рублей. Я работаю в магазине продавцом. Резко возросшая квартплата стала для меня большим шоком. Я рыдала навзрыд, когда первого числа получила квитанцию, — признается Эльвира Собенина.

Женщина честно рассказала о своих доходах и расходах. Признается: она теперь не представляет, где брать дополнительные деньги на коммуналку.