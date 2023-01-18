Могли промерзнуть ручьи: названа предварительная причина потопа на Ландшафтной

Накануне, 17 января , жительница одного из домов на Ландшафтной сообщила НГС, что на пустыре в частном секторе уровень воды составил около 70 сантиметров. В некоторых домах затопило подвалы и погреба.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступало две заявки. Первая — 14 января , тогда на место выезжал дежурный по району. Вторая — 16 января , выезжал начальник отдела благоустройства.