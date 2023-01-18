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Могли промерзнуть ручьи: названа предварительная причина потопа на Ландшафтной

На месте происшествия проведут выездное совещание

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Откуда на территорию домов затекла вода, пока непонятно

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Сотрудники администрации Дзержинского района Новосибирска обследовали территорию на улице Ландшафтной, которую этой зимой затопило водой. Точную причину установить пока не удалось.

Накануне, 17 января, жительница одного из домов на Ландшафтной сообщила НГС, что на пустыре в частном секторе уровень воды составил около 70 сантиметров. В некоторых домах затопило подвалы и погреба.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступало две заявки. Первая — 14 января, тогда на место выезжал дежурный по району. Вторая — 16 января, выезжал начальник отдела благоустройства.

— В ходе обследования установлено, что подтоплению подвержена обширная территория на берегу реки Каменки. В связи с обильным снежным покровом установить доподлинно причину подтопления визуально затруднительно. Предположительно, причиной является промерзание ручьев, впадающих в реку Каменку, — пояснили в пресс-центре мэрии.

Районная администрация организует выездное совещание. В нем примут участие сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе, а также спасатели МАСС.

Ранее НГС писал, что в доме на улице Бориса Богаткова подвал затопило кипятком из-за аварии на теплотрассе. В результате подъезды заволокло кипятком — это попало на видео.

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