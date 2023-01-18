Могли промерзнуть ручьи: названа предварительная причина потопа на Ландшафтной

Сотрудники администрации Дзержинского района Новосибирска обследовали территорию на улице Ландшафтной, которую этой зимой затопило водой. Точную причину установить пока не удалось.
Накануне,
Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступало две заявки. Первая —
— В ходе обследования установлено, что подтоплению подвержена обширная территория на берегу реки Каменки. В связи с обильным снежным покровом установить доподлинно причину подтопления визуально затруднительно. Предположительно, причиной является промерзание ручьев, впадающих в реку Каменку, — пояснили в пресс-центре мэрии.
Районная администрация организует выездное совещание. В нем примут участие сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе, а также спасатели МАСС.
Ранее НГС писал, что в доме на улице Бориса Богаткова подвал затопило кипятком из-за аварии на теплотрассе. В результате подъезды заволокло кипятком — это попало на видео.