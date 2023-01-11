Коммунальщики боялись спускаться в подвалы: подъезды дома на Богаткова заволокло паром после прорыва теплотрассы

Дом № 182 обслуживает ЖЭУ ООО «Комфорт сервис».

По словам директора компании, проблему решают со вчерашнего дня, до полной ликвидации еще далеко.

— Все колодцы были полные, они [коммунальщики] только при нас начали откачивать свои колодцы и сейчас продолжают это делать, — рассказала НГС директор ЖЭУ ООО «Комфорт сервис» Екатерина Черкасова.

По ее словам, вчера коммунальщики побоялись спускаться в подвалы: кипяток поднимался выше колен.

— После просыхания будем актировать и предъявлять иск теплосетям, — добавила Екатерина Черкасова.