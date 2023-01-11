Коммунальщики боялись спускаться в подвалы: подъезды дома на Богаткова заволокло паром после прорыва теплотрассы

В Новосибирске подъезд дома № 182 по улице Бориса Богаткова затянуло паром: подвалы затопило кипятком после прорыва теплотрассы.
Как рассказала местная жительница Таисия Сураева, коммуникации на Бориса Богаткова прорвало вчера, 10 января 2023 года, около 8 часов утра. Порыв коммунальщики оперативно ликвидировали, но от его последствий люди страдают уже более суток.
— Именно из-за этой аварии начало подтапливать подвальные помещения. В подъезде — пар, на расстоянии вытянутой руки ничего не видно, по стенам капли бегут, — рассказала корреспонденту НГС жительница. — Вчера старший по дому звонил в аварийку, и нам сказали, что до 10 часов вечера проблему устранят. <...> Сегодня утром мы понимаем, что стало только хуже, уже в квартирах стало влажно. Утром председатель и старший снова звонят в аварийку, а там говорят: «А мы и не знали, что у вас такая проблема»...
Дом № 182 обслуживает ЖЭУ ООО «Комфорт сервис».
По словам директора компании, проблему решают со вчерашнего дня, до полной ликвидации еще далеко.
— Все колодцы были полные, они [коммунальщики] только при нас начали откачивать свои колодцы и сейчас продолжают это делать, — рассказала НГС директор ЖЭУ ООО «Комфорт сервис» Екатерина Черкасова.
По ее словам, вчера коммунальщики побоялись спускаться в подвалы: кипяток поднимался выше колен.
— После просыхания будем актировать и предъявлять иск теплосетям, — добавила Екатерина Черкасова.
По состоянию на момент публикации работы на Бориса Богаткова всё еще ведутся:
— Работает бригада. [...] Откачивают воду, пытаются выяснить причину прорыва, — уточнил старший по дому Павел Иванов. — Порыв, скорее всего, где-то в колодце, а к нам [течет] вдоль нашей трассы.
НГС обратился за комментарием в СГК, чтобы узнать, имеют ли затопленные подвалы дома
В конце 2022 года по Новосибирску прокатилась целая серия коммунальных аварий, одна серьезнее другой. Началось всё тогда тоже в Дзержинском районе.