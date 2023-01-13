«Предприятие справляется»: МУП «САХ» купило новые машины для вывоза мусора в Новосибирске

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» готово принять на работу сотрудников компании «ЭкоТранс-Н». Ранее региональный оператор по обращению с ТКО расторг с ней часть договоров на вывоз мусора.
Об этом 13 января на пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть:
— Был заключен договор 9 января с МУП «САХ» на вывоз ТКО из Ленинского, Заельцовского, Октябрьского, Железнодорожного районов. Только Центральный и Калининский районы не обслуживаются МУП «САХ». Работает МУП «САХ», обслуживает все контейнерные площадки, приобретены новые машины. В ходе изменений на рынке МУП «САХ» готовы подхватить тех, кто работал в компании «ЭкоТранс-Н»: автомобили, технику, самих специалистов. В целом я считаю, что наше предприятие справляется проблемой и способно работать дальше.
Накануне в мэрии Новосибирска сообщили, что «ЭкоТранс-Н» не передал в «Спецавтохозяйству» ключи и допуски на въезд на территорию домов. «САХ» самостоятельно собирает информацию, из-за этого возможны сбои в вывозе. Читайте, куда нужно обращаться, если из вашего двора не увозят мусор.