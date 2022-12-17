Как я сделала кухню-лофт с черной батареей и холодильником из 30-х в сталинке — колонка журналиста НГС

Задача: превратить этот треш в уютную кухню в стиле лофт, где я, во-первых, могу готовить что-то поинтереснее макарон по-флотски, а во-вторых, работать как в кабинете.



Надо сказать, что первые два шага мы уже успели сделать, когда наводили порядок в комнате и ванной. Во-первых, сменили старое деревянное окно на пластиковое, оставив аутентичный деревянный подоконник на месте, во-вторых, демонтировали роскошное окошко между кухней и ванной.