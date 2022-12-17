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Как я сделала кухню-лофт с черной батареей и холодильником из 30-х в сталинке — колонка журналиста НГС

На ремонт в четыре руки ушло почти полгода

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Теперь кухня напоминает бар. Чтобы усилить эффект, на шкафчики мы поставили банки, которые собирали 7 лет

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В конце 2019 года я вышла на кухню и поняла, что жить так дальше нельзя. Мне повезло поселиться в историческом конструктивистском доме, славном толстыми стенами, высокими потолками и огромными окнами... И не славным более ничем.

К моменту начала ремонта в кухне мы с мужем уже привели в порядок единственную комнату и ванную (имеющую 8 внутренних углов) и напрочь разочаровались в качестве советских построек. Перепады высоты полов исчислялись не миллиметрами, а сантиметрами, штукатур явно получил работу по квоте, как человек с крайне слабым зрением и кривыми руками, а делавший разводку электрик, судя по всему, преследовал подрывные цели и пытался сжечь дом к чертям (возможно, это был мой покойный дед-инженер, но это не точно).

Красивый кирпичный прямоугольник на стене — заложенное окошко. В интернете я пыталась найти, зачем они вообще нужны, но так и не поняла

Красивый кирпичный прямоугольник на стене — заложенное окошко. В интернете я пыталась найти, зачем они вообще нужны, но так и не поняла

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Итак, дано:

  • 6-метровая кухня, длинная и узкая, как пенал (очевидно, по плану архитекторов, бодрые строители нового советского общества должны максимум варить на кухне кофе, а завтракать обедать и ужинать — в столовых, вместе с коллективом);
  • дом, имеющий статус памятника архитектуры (то есть даже определить техническую возможность перепланировки может не любая контора, а только специально аккредитованная, и за очень большие деньги);
  • гибридный ремонт, состоящий из оригинально-советских элементов, бабулиной «косметики» образца середины нулевых и заранее установленного нами пластикового окна.
Зимний холодильник — прекрасная штука, если уметь им пользоваться. В 2020 году я была твердо уверена, что это адское место с коллекцией вещей «а вдруг пригодится» исправит только огнемет

Зимний холодильник — прекрасная штука, если уметь им пользоваться. В 2020 году я была твердо уверена, что это адское место с коллекцией вещей «а вдруг пригодится» исправит только огнемет

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Задача: превратить этот треш в уютную кухню в стиле лофт, где я, во-первых, могу готовить что-то поинтереснее макарон по-флотски, а во-вторых, работать как в кабинете.

Надо сказать, что первые два шага мы уже успели сделать, когда наводили порядок в комнате и ванной. Во-первых, сменили старое деревянное окно на пластиковое, оставив аутентичный деревянный подоконник на месте, во-вторых, демонтировали роскошное окошко между кухней и ванной.

Зачем оно было, я не понимаю до сих пор. Дополнительной освещенности оно не давало даже во второй половине дня, когда солнце просвечивало квартиру буквально насквозь, а выворачивая рамы из стены, мы случайно разгрохали стоявшую под ним варочную панель.

Старая штукатурка — боль жителя любого дома советской постройки. Не знаю, из чего ее точно делали, но эти секретные дендрофекальные технологии убили немало наших нервных клеток

Старая штукатурка — боль жителя любого дома советской постройки. Не знаю, из чего ее точно делали, но эти секретные дендрофекальные технологии убили немало наших нервных клеток

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Дальше началась стадия разрухи, мы последовательно ликвидировали:

  • обои цвета зеленой тоски;
  • штук 300 мешков штукатурки со стен (если я и обсчиталась, то ненамного);
  • старые металлические трубы (с одновременной их заменой на пластик);
  • линолеум бодренькой раскраски «зато кошкину шерсть не видно»;
  • дверку стенного холодильника, изготовленную из досок, фанеры и отчаяния одновременно с домом, в начале 30-х;
  • все электрические провода;
  • кусок стены с дверным проемом.
Всю электрику пришлось прокладывать заново, и я никогда не была так рада, что боженька одарил моего мужа руками из плеч

Всю электрику пришлось прокладывать заново, и я никогда не была так рада, что боженька одарил моего мужа руками из плеч

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В какой-то момент мужу, насмотревшемуся на красивые архитектурные и технические решения советских строителей, пришло в голову расковырять уже выровненную стену в районе духовки при том, что коробки с красивым кафелем на фартук уже теснились в прихожей. Интуиция его не подвела: в стене мы нашли красивую скрутку из меди и алюминия, ведущую как раз к плите.

Местами кирпичная кладка выглядела так, что хотелось сохранить ее как декоративный элемент...

Местами кирпичная кладка выглядела так, что хотелось сохранить ее как декоративный элемент...

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Аутентичные советские косяки, выкрашенные белой масляной краской и украшенные дверными петлями без двери, мало радовали мое чувство прекрасного, поэтому мы их безжалостно ликвидировали и сделали новую стенку из листа гипсокартона. В результате кухня обзавелась аппендиксом, в который переехал из коридора холодильник, и стала напоминать притон веселых гастарбайтеров.

Я готовила на аутентичной гастарбайтерской плитке с открытыми спиралями (варочную панель мы разбили в самом начале, вы же помните?) и недобрым словом поминала собственную идею превратить сталинку в царство стиля и красоты. Пушистая кошка источала ставший родным запах ремонта. Муж молчал и подсчитывал новые скиллы, которые приобрел за время ремонта.

...а местами кирпичи строители укладывали вот так. Увы, такую кладку пришлось прятать

...а местами кирпичи строители укладывали вот так. Увы, такую кладку пришлось прятать

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К счастью, на потолке у нас не было лепнины, которую хотелось бы спасать, потому что выравнивания потолка наш брак бы точно не пережил.

Мы ограничились натяжным, и это был второй и последний (после окна) элемент ремонта, который мы отдали на аутсорс. Остальное сделали своими руками.

К тому моменту идея лофта трансформировалась в идею небольшого уютного кафе: с одной стороны красивая кирпичная стенка, с другой — ретрофартук, состоящий из красного и зеркального кафеля квадратной формы. Чтобы разгрузить рабочую зону для готовки, часть техники мы переставили на подоконник (вот и пригодился советский, деревянный!), мойку мы перенесли чуть левее, в самый угол.

Зеркальный фартук — прекрасная идея, конечно, если вы не готовите на кухне. Я, к сожалению, узнала об этом на собственном опыте

Зеркальный фартук — прекрасная идея, конечно, если вы не готовите на кухне. Я, к сожалению, узнала об этом на собственном опыте

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Пол пришлось разбирать буквально до перекрытий и менять одну из лаг: меньше чем через 10 лет наш домик отметит вековой юбилей, и капремонт его несильно оживил. Сверху положили фанеру, а уже на нее — ПВХ-плитку. Не реклама, но это идеальный вариант для кухни и коридора: выглядит как ламинат, менее жесткий, чем кафель, но при этом не боится воды, кошачьих и собачьих когтей, а главное, собирается даже неумелыми журналистскими лапками, защелкиваясь на специальные замки.

В какой-то момент мы даже решили ликвидировать холодильник-зимник, но потом взяли себя в руки и заменили старую дверцу новенькой, с пластиковой рамой и затемненным стеклопакетом. Внутри муж отделал ее оставшимся от ванной кафелем, и теперь внутри удобно прибираться и хранить всякие полезные вещи вроде корма для животных (кстати, кошки периодически тоже пытаются там начать храниться).

Мы выбрали затемненный стеклопакет, хотя технически можно было и заморочиться с деревянной дверью

Мы выбрали затемненный стеклопакет, хотя технически можно было и заморочиться с деревянной дверью

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С красивой кирпичной стенкой вышла закавыка. Там, где я ее придумала, никакой кирпичной кладки не было, зато была шикарная межкомнатная стена из некрасивой дранки. За монструозной чугунной батареей наоборот лежал очень красивый кирпич. Местами. Когда мы сбили штукатурку, выяснилось, что кое-где его, очевидно, не хватило. Строители сделали по принципу «и так сойдет», так что нишу за батареей пришлось оформить кафелем, а выкладывать «кирпич» — из фасадной цементной плитки. Получилось довольно приятно. Во всяком случае, когда весной 20-го года я выложила фото на ее фоне, знакомые начали требовать, чтобы я поделилась адресом работающего в карантин кафе.

Батарею покрасили в черный и задекорировали серебром с помощью посудной губки

Батарею покрасили в черный и задекорировали серебром с помощью посудной губки

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Саму батарею я бюджетно проапргрейдила за две тысячи рублей (цена двух баллончиков автомобильной краски на тот момент). Базовой цвет — черный, сверху немного задекорировала серебром при помощи старой посудной губки. Если я верно помню школьный курс физики, черная батарея — это не только стильно, но и тепло.

Столик кажется маленьким, но на самом деле он вместительный: я умудрялась работать и обедать за ним одновременно

Столик кажется маленьким, но на самом деле он вместительный: я умудрялась работать и обедать за ним одновременно

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На то, чтобы закончить эту жуткую эпопею, мы потратили почти 5 месяцев, довольно значительную сумму денег и километры нервов. Спустя почти три года после окончания ремонтного безобразия я поняла несколько очень важных вещей:

1) нет, красный кафель и черные батареи не надоедают и не давят на глаза, и есть в такой кухне хочется не больше обычного, что бы психологи ни говорили про красный цвет;

2) зеркальный фартук хорош в дизайн-проекте, но весьма сложен в обслуживании.

Покраска батареи из баллончика — самый бюджетный способ апгрейда

Покраска батареи из баллончика — самый бюджетный способ апгрейда

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3) делать ремонт своими руками — интересно и надежно, но очень, очень медленно. Лучше бы мы пинали настоящих гастарбайтеров, а не изображали их собственными силами;

4) сталинка — это красиво только снаружи, а внутри нее ад и мрак советского строительства. Если бы сегодня прилетел добрый волшебник в голубом вертолете и предложил мне миллионов 30 или квартиру в новостройке в центре, я бы махнулась квартирами не глядя.

Светильник купили в «Леруа Мерлен»

Светильник купили в «Леруа Мерлен»

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Итогом я неимоверно довольна уже несколько лет — вышло функционально и (на мой взгляд) красиво

Итогом я неимоверно довольна уже несколько лет — вышло функционально и (на мой взгляд) красиво

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Ранее НГС писал о паре, которая превратила квартиру в сталинке в модное жилье в скандинавском стиле. Они уже потратили на ремонт три года — и до сих пор продолжают его.

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