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Аварию на теплосети недалеко от планетария устранили за ночь — без тепла оставались 45 домов

Сейчас трубу заполняют теплоносителем

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Из-за прорыва в Октябрьском районе прокуратура начала проверку

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В Новосибирске устранили порыв на теплотрассе на Ключ-Камышенском плато недалеко от планетария. Из-за этой аварии отопления не было в 45 домах.

— В Октябрьском районе на улице Ключ-Камышинское плато прорвало магистральный теплопровод 500 мм. В контур отключения попали 45 многоквартирных домов и 3 детских сада. Работы по замене 4 метров поврежденной трубы были завершены к 08:00, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сейчас трубу заполняют теплоносителем.

Также, по словам мэра, в Дзержинском районе ночью устраняли последствия аварии, из-за которой 22 дома остались без тепла. Работы завершили к 05:00, дома подключили к отоплению.

Трубу на Ключ-Камышенском плато прорвало вечером 1 декабря. Кроме домов под отключение попали 3 детских сада. Прокуратура начала проверку из-за аварии.

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Анатолий ЛокотьДТПКлюч-Камышенское платоОктябрьский районАвария на теплотрассе
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