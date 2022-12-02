Аварию на теплосети недалеко от планетария устранили за ночь — без тепла оставались 45 домов

В Новосибирске устранили порыв на теплотрассе на Ключ-Камышенском плато недалеко от планетария. Из-за этой аварии отопления не было в 45 домах.
— В Октябрьском районе на улице Ключ-Камышинское плато прорвало магистральный теплопровод 500 мм. В контур отключения попали 45 многоквартирных домов и 3 детских сада. Работы по замене 4 метров поврежденной трубы были завершены к 08:00, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что сейчас трубу заполняют теплоносителем.
Также, по словам мэра, в Дзержинском районе ночью устраняли последствия аварии, из-за которой 22 дома остались без тепла. Работы завершили к 05:00, дома подключили к отоплению.
Трубу на Ключ-Камышенском плато прорвало вечером 1 декабря. Кроме домов под отключение попали 3 детских сада. Прокуратура начала проверку из-за аварии.