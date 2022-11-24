«Хозяйка проверяла, одна ли я сплю»: 11 кошмарных историй об аренде жилья и еще одна — она вернет веру в людей

Эти две стороны, кажется, не примирить никогда. Одни требуют своевременной оплаты и чистоты, составляют режим дня арендаторам своих квартир, лезут в личную жизнь и даже могут закатить скандал. Другие, мягко говоря, не всегда готовы соблюдать прописанные правила, заселяются толпами, устраивают на съемных квартирах притоны, а бывает, что и просто обчищают их. С какими самыми дикими историями пришлось столкнуться тем, кто сдает жилье, и тем, кто его снимает, нам рассказали читатели Городских порталов.
Жизнь непроста:
— Снимала комнату в Москве. Более-менее нормально. Потом хозяйка женила алкаша на себе и предложила переехать в его квартиру этажом ниже. Переехала, просыпаюсь ночью, чешусь вся, включаю свет — вся постель в клопах! Вызывала службу дезинсекции, надолго не помогало, опять появлялись. Как-то пришла, а алкаш видимо поругался с женой и выкинул мои вещи в подъезд. Пришла к хозяйке переночевать и уехала потом от них совсем. Ну в 2000-х сколько снимала, просто ужасно было. То бабки неадекватные, то деды предлагали проживание за плату и интим. Ребенка квартирой обеспечила, чтоб не столкнулась с этим кошмаром.
Юрий:
— Снимали мы с женой квартиру с хозяевами. Дочь хозяйки всегда пользовалась косметикой жены, пока я замок на дверь не повесил. А сын хозяйки часто наш суп с холодильника доедал, что на ужин ничего не оставалось. Ну на холодильник замок не повесишь. А сама хозяйка бухала и мужиков водила, пока один бухой к нам ночью не зашел. Пришлось мне щеколду на дверь установить, и дверь на ночь закрывали. А потом к нам ночью кошка под дверью стала пролазить, к балкону. Я ей двери на балкон открывал. Она так в туалет ходила. Благо первый этаж. И обратная процедура была через 15 минут. Кошку я любил. Умная была.
Андрей:
— Снимали как-то раз квартиру за 30 тысяч, с первого раза показалась хорошей, вся техника работала, арендодатель сообщил, что до нас никто не жил. В итоге за шесть месяцев, что мы там прожили, нам пришлось отремонтировать за свой счет холодильник и туалет, причем арендодатель отказался возмещать стоимость ремонта, сказав, что мы сломали их, поэтому возмещать не собирается. Хотя изначально заверил, что все работает, а по итогу в холодильнике сломалась морозильная камера, а в туалете трубу прорвало. Всё это произошло из-за ветхости техники.
Анонимно:
— Снимал жилье несколько раз на продолжительный срок. Самая интересная история такая. Искал срочный вариант в новом незнакомом мне городе. Риелтерскими услугами не пользовался. Нашел бабульку, которая по очень хорошей цене сдала комнату. Решил, что это временный вариант, который позволит в спокойном режиме найти что-то основательное и без постоянного присутствия хозяина. Буквально через неделю-две бабуля слегла в больницу откуда уже не выписалась. Наследники (два сына) сказали, что до вступления ими в право наследства можно жить и платить только коммуналку. В итоге так прожил почти год и подыскал очередной хороший вариант, но это другая история.
Анна:
— Снимала квартиру, так хозяйка сбегала на мою работу (узнавала мою характеристику), потом сбегала к моей будущей свекрови познакомиться и узнать обо мне всё. Каждый выходной приходила в 7 утра смотреть, одна ли я сплю. В другом месте снимала комнату, так во время моего отъезда в отпуск хозяйка жила с детьми в моей комнате без моего спроса, тайно. Когда я купила свою квартиру, хозяйка сказала: «Надо было аренду ей поднять». Мол, денег много накопила.
Татьяна:
— В деревне (Краснодарский край, станица Тбилисская) дело было. 2016 год, с родителями жить надоело, поступила в Тбилисский техникум, надо снимать жилье. Ну тут посоветовали пойти к бабушке одной 80 лет от роду, учительница, мол, женщина порядочная. Лето было, она предложила мне жить в летней кухне (нет ванны, вода, туалет на улице) и платить 5 тысяч рублей в месяц. Я согласилась. И тут началось! Сначала дала мне вентилятор, а потом забрала его, жара 45 градусов. Потом начала меня электричеством попрекать, запрещать пользоваться ноутбуком, телефон включать. В этой хибаре было полно мух, мышей, тараканов, бабка отказывалась их травить. Стала в моих вещах рыться, свое мнение навязывать. Стала требовать внимания, заботы, работы: то ей двор подмести, то ее гостей развлекай, то в огороде по солнцу возись, то с заготовками помоги и всё это бесплатно делай. Мешала учиться, могла заявиться в любое время и начать требовать мгновенного выполнения ее прихотей. Если я что-то себе покупала, она тут же орала, что и ей точно такое же надо! Пойди за свои деньги, купи и подари ей, почтенной учительнице!
Эд:
— Я сдавал квартиру. Вечером, часов в 9, приехала девушка и попросила сдать квартиру. Говорила, с мужем проблемы, поэтому надо срочно. Ну я пустил, она посмотрела, всё устроило, обговорили всё, договор подписывать не стали, попросил, чтобы чистоту соблюдали и, если съезжать будут, чтобы предупредила за неделю. Месяц подходит к концу, звоню ей спросить, будет ли жить дальше. Молчит. Через два дня СМС: «Я уехала к маме и жить не буду». Я звоню, трубку не берет. Пишет в WhatsApp: «Что хотели?». Я ее спрашиваю, где ключи и оплата за свет. А мне в ответ: «Я платить не буду». Но когда я пришел в квартиру, я ужаснулся. Она жила с двумя детьми и с кошкой. Диван дети так уделали, что мне его пришлось выкинуть. Паласы тоже.
Елена:
— Снимали дом. Заключили договор. Внесли залог, заплатили за месяц. Заехали. Оказалось, не работает газовая колонка. Звоню хозяину, а он говорит, что это мы уже сломали. В итоге сидим без горячей воды. А потом дом выставил на продажу. Начали люди туда-сюда шастать, он даже не извинился, мы съехали.
Анонимно:
— Да-да, хозяева все такие гадкие, а квартиросъемщики во всем белом и такие пушистые. Как пример. Первое. Когда приезжают смотреть квартиру, говорят, будет жить один-два человека, а живет пять-шесть. Пьянки, шум, гам, и так далее. Второе. Пришла смотреть пара с ребенком девяти лет. Вроде нормальные люди. Квартиру им сдали. Оказалось, женщина была мамкой проституток. Но их быстро выветрили, сбежали сами, да так быстро, что забыли полведра презервативов, средств от всяких сопутствующих ремеслу насекомых и много чего еще бросили. Так что не надо ля-ля, как говорится.
Василий, 64 года:
— Я уже много лет жилье снимаю, лет 28. И сейчас уже три года живу в съемной комнате. Мне везет и с хозяевами, и с соседями. Как заметил, лучше снимать в коммуналках, без самих хозяев. Моя нынешняя хозяйка — моя ровесница, сама живет у мужа, сюда не приходит, мы с ней за три года ни разу и не виделись. Оплата на ее карту. Цену не поднимает (5 тысяч рублей). Здесь всё чисто, спокойно, пьяни-ремонтов нет. Удачи всем арендаторам!
Что еще почитать об аренде жилья
Аренда жилья, как видим, вопрос острый, с какой стороны на него ни посмотри. Но если распри между раньте и арендаторами еще можно попытаться уладить мирными переговорами, то есть ситуации, когда своими силами не справиться, и без помощи специалистов не обойтись. Мы экономим ваше время и даем ответы на популярные квартирные вопросы:
- например, однажды мы раскрывали 5 схем мошенников, которые пытаются сдать вам квартиру;
- еще один вопрос, который долго не может разрешиться, — кризис. Пока он продолжается, в стране растет количество должников. В том числе ипотечных. А ипотечники рискуют не только кредитной историей, но и квартирой, которую банк запросто может продать за долги. Мы изучили документы и поговорили с юристом, чтобы разобраться, когда банк может забрать квартиру и можно ли ему как-то помешать;
- а для тех, кто устал слоняться по съемным квартирам и планирует в ближайшее время обзавестись собственными квадратными метрами, мы рассказывали про четыре способа выгодно (и законно!) обеспечить себя жильем;
- ну и наконец для тех собственников, кто хочет со всех сторон защитить жилье, которое он сдает, и всё имущество, что в нем находится, мы спросили юриста и риелтора, как не заселить проходимцев, и собрали 6 ошибок, которые все делают, когда сдают квартиру.