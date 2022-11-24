«Хозяйка проверяла, одна ли я сплю»: 11 кошмарных историй об аренде жилья и еще одна — она вернет веру в людей

Анна:

— Снимала квартиру, так хозяйка сбегала на мою работу (узнавала мою характеристику), потом сбегала к моей будущей свекрови познакомиться и узнать обо мне всё. Каждый выходной приходила в 7 утра смотреть, одна ли я сплю. В другом месте снимала комнату, так во время моего отъезда в отпуск хозяйка жила с детьми в моей комнате без моего спроса, тайно. Когда я купила свою квартиру, хозяйка сказала: «Надо было аренду ей поднять». Мол, денег много накопила.



Татьяна:

— В деревне (Краснодарский край, станица Тбилисская) дело было. 2016 год, с родителями жить надоело, поступила в Тбилисский техникум, надо снимать жилье. Ну тут посоветовали пойти к бабушке одной 80 лет от роду, учительница, мол, женщина порядочная. Лето было, она предложила мне жить в летней кухне (нет ванны, вода, туалет на улице) и платить 5 тысяч рублей в месяц. Я согласилась. И тут началось! Сначала дала мне вентилятор, а потом забрала его, жара 45 градусов. Потом начала меня электричеством попрекать, запрещать пользоваться ноутбуком, телефон включать. В этой хибаре было полно мух, мышей, тараканов, бабка отказывалась их травить. Стала в моих вещах рыться, свое мнение навязывать. Стала требовать внимания, заботы, работы: то ей двор подмести, то ее гостей развлекай, то в огороде по солнцу возись, то с заготовками помоги и всё это бесплатно делай. Мешала учиться, могла заявиться в любое время и начать требовать мгновенного выполнения ее прихотей. Если я что-то себе покупала, она тут же орала, что и ей точно такое же надо! Пойди за свои деньги, купи и подари ей, почтенной учительнице!