«Мы спим под двумя одеялами»: жители нового дома на «Чистой слободе» замерзают в своих квартирах
Застройщик сообщил, что температура в квартирах соответствует нормам
Жители дома на Титова, 255/1 (микрорайон «Чистая Слобода») в Ленинском районе Новосибирска жалуются на холод в квартирах. По словам собственников, в новостройке продувают окна, а батареи почти не греют. Застройщик же уверяет, что температура в помещениях соответствует нормам — мы поговорили с обеими сторонами конфликта.
«Говорят, по термометру — норма»
По словам жителей новостройки на Титова, дом сдали в июле 2022 года. Осенью они почувствовали, что в квартирах холодно:
— Дом не просохший, батареи, можно сказать, холодные, из окон очень дует, отпотевают. Каких-то деталей на окнах не хватает. Из приточек дует ветер, свист. По всей квартире сквозняк, шум. Входную дверь вынуждена была сама утеплить, балконная дверь тоже сквозит, резинка болтается, отпала, — рассказала НГС жительница дома на Титова, 255/1 Ярослава.
К одной из собственниц, Александре, сотрудники УК приходили проверить температуру в квартире:
— Пришли в теплый день, когда уже нагрело солнце. Говорят, по термометру — норма, а мы спим ночью под двумя одеялами, — рассказала девушка.
Что говорит застройщик?
Как рассказал главный энергетик ГК «КПД-Газстрой» Андрей Белоусов, система отопления в новостройках отличается от домов старого фонда. Новые дома оборудованы погодозависимой автоматикой — то есть батареи меняют температуру в зависимости от погоды.
«КПД-Газстрой» — одна из крупнейших строительных компаний Сибири, застройщик микрорайона «Чистая Слобода». Основана на базе завода крупнопанельного домостроения «ЖБИ-3». Учредителями компании, по данным «Контур.Фокуса», являются Ярослав Голко и Евгений Покровский. Ярослав Голко — бывший член правления «Газпрома», экс-первый вице-президент «Газпромбанка». Евгений Покровский — зампредседателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области, совладелец компаний, входящих в «КПД-Газстрой». Баланс компании на конец 2021 года — 4,2 миллиарда, выручка — 766,8 миллиона.
— В домах старого фонда батареи постоянно работают на условный максимум, который им дает ТЭЦ. Осенью, весной, в так называемый переходный период, максимальная энергоэффективность достигается за счет погодозависимой автоматики. Контроллер автоматически немного понижает или повышает теплоноситель во внутреннем контуре системы дома, — объяснил Андрей Белоусов.
Благодаря этому у жителей нет необходимости постоянно открывать окна и проветривать, а у УК — «обогревать улицу».
— В новых домах всегда поначалу есть такая «война», именно с непривычки. Свежие дома нацелены на энергоэффективность. А люди хотят увидеть батареи, которые шпарят на всю, постоянно держать открытыми окна, — сказал Андрей Белоусов.
При этом, по словам Андрея Белоусова, управляющая компания реагирует на заявки жильцов, контролирует температуру в квартирах и в индивидуальных тепловых пунктах, где расположена автоматика. Температура в квартирах соответствует нормам и даже выше нижней границы в 18 градусов тепла.
— Всё основано на энергоэффективной экономии. Если сравнить счета за тепловую энергию — максимальная экономия достигается в переходный период. Думаю, жители это заметят, — отметил Белоусов.
На вопрос о ремонте окон представитель застройщика сообщил, что компания реагирует на все заявки.
— Обязательно выходим на объект, фиксируем, так как дом новый, всё на гарантии, производится ремонт. Если проблема есть, она решается, — сказал Андрей Белоусов.
В прошлом году мы рассказывали про жителей дома на Олозоводской, которые замерзали в своих квартирах без отопления и горячей воды. После публикации НГС прокуратура начала проверку.