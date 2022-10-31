«Мы спим под двумя одеялами»: жители нового дома на «Чистой слободе» замерзают в своих квартирах

По словам жителей новостройки на Титова, дом сдали в июле 2022 года. Осенью они почувствовали, что в квартирах холодно:

— Дом не просохший, батареи, можно сказать, холодные, из окон очень дует, отпотевают. Каких-то деталей на окнах не хватает. Из приточек дует ветер, свист. По всей квартире сквозняк, шум. Входную дверь вынуждена была сама утеплить, балконная дверь тоже сквозит, резинка болтается, отпала, — рассказала НГС жительница дома на Титова, 255/1 Ярослава.