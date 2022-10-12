«Лучший способ не сойти с ума»: жительница Новосибирска сделала лофтовое окно в хрущевке — сколько это стоило

«Вдруг увидела, меня осенило»

Пластиковые панели с окна Анастасия сняла еще в начале лета. Девушке не понравился вид белого пластика. Но после она долго не возвращалась к ремонту.

— Это был какой-то импульс. У меня отошли откосы, и я так на них внимательно посмотрела и подумала, а зачем мне вообще тут пластик. Я до этого не обращала внимание — ну, белые и белые окна. У меня в принципе по всей квартире такие большие откосы пластиковые. А тут вдруг меня осенило. И перед тем как разносить окна в основной комнате, я подумала, что надо сделать в дальней, там, где я, если и испорчу, то ничего страшного. И я в одном порыве дернула их, а под ними открылось стихийное бедствие: штукатурка и всё такое. И когда снимала, я разломала чуть-чуть откосы, и назад их было уже не приделать, — рассказала Анастасия Шастина.