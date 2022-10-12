«Лучший способ не сойти с ума»: жительница Новосибирска сделала лофтовое окно в хрущевке — сколько это стоило

Жительница Новосибирска Анастасия Шастина переделала пластиковое белое окно в хрущевке в лофтовое — с кирпичной кладкой и черными рамами. На весь ремонт у нее ушло около 10 тысяч рублей и неделя, но комната приобрела совсем другой вид. Девушка рассказала, как решилась на такое дизайнерское решение и почему это помогло справиться со стрессом.
«Вдруг увидела, меня осенило»
Пластиковые панели с окна Анастасия сняла еще в начале лета. Девушке не понравился вид белого пластика. Но после она долго не возвращалась к ремонту.
— Это был какой-то импульс. У меня отошли откосы, и я так на них внимательно посмотрела и подумала, а зачем мне вообще тут пластик. Я до этого не обращала внимание — ну, белые и белые окна. У меня в принципе по всей квартире такие большие откосы пластиковые. А тут вдруг меня осенило. И перед тем как разносить окна в основной комнате, я подумала, что надо сделать в дальней, там, где я, если и испорчу, то ничего страшного. И я в одном порыве дернула их, а под ними открылось стихийное бедствие: штукатурка и всё такое. И когда снимала, я разломала чуть-чуть откосы, и назад их было уже не приделать, — рассказала Анастасия Шастина.
В первый подход девушка сняла откосы, штукатурку и вынесла весь мусор, и потом оставила всё так. А когда в городе начало холодать, из окна потянуло — и Анастасия решила вернуться к ремонту. Тем более желание доделать окно совпало с ремонтом в другой комнате. В большой комнате у девушки была тонкая стена из-за выемки для холодильника, и ее тоже нужно было заделать. Тогда Анастасия пригласила рабочую бригаду, которая заодно помогла с окном в маленькой комнате.
— Когда из окна потянуло, поняла, что надо доделывать, потому что летом-то еще бог с ним, а тут уже жизненная необходимость, что нужно до ума доводить. И у меня еще в одном месте тонкая стена, и я решила это объединить. Вызвала ремонтную бригаду. Они мне утеплили это всё, немного швы заделали, и дальше всё одно за другим. И с момента, когда я уже второй раз подступилась, когда бригада приехала, наверное, неделя ушла. Всё очень быстро. Азарт появился, и уже не остановить, — поделилась девушка.
Когда Анастасия снимала пластиковые панели, оказалось, что не вся кладка кирпичная. Кое-где были деревянные дощечки, которые поменяла строительная бригада.
— Строители просто подрезали обычные кирпичи и вставили, залили раствором. Один не вытащили, потому что на нем окно держится. И, как я выяснила, эти брусочки использовали раньше для крепления окон. Я почему-то подумала, что это из соображений экономии делали, а оказывается, не так. Один деревянный «кирпич» мы не стали менять, потому что подумали, что там крепеж есть. Остальные были не связанные. Я их сама вытащила. Те, которые легко вытаскивались. Я когда снимала, там сыпалось всё, — вспомнила сибирячка.
«Есть фактура, история»
План, как именно сделать окно, появился не сразу, признается Анастасия. Идея покрасить окна и батарею в черный появилась после того, как девушка посмотрела на кирпичи своими глазами.
— Не было ничего спроектировано, по ходу пришло вдохновение. Я когда купила эту хрущевку в классической пятиэтажке, всё было зашито гипсокартоном, и я начала делать ремонт. Мы всё старое убирали, там советские панели были — каким-то запахом пропитано. И когда их снимали, обнаружили, что за гипсокартоном огромная кирпичная стена. Я сразу сказала, что ее не зашиваем, ее оставляем. Она большая. Всё остальное мы заштукатурили, а одну стену, которая сквозь весь дом идет, мы оставили. Я ее покрасила в белый, тогда мне казалось слишком смелым оставлять ее рыжей, а сейчас немножко жалею, что не рыжую оставила. Я знала, что там вскроются кирпичи, и прямо довольна, что это не панели, есть фактура, история, мне нравится лофтовый стиль, — поделилась жительница Новосибирска.
Покрашенное в черный окно Анастасия видела также в социальных сетях. Как добавляет девушка, ремонт получился бюджетным. В целом она потратила на окно около 10 тысяч рублей. Самое дорогое — заказать бригаду строителей. Это обошлось в 14 тысяч. Но они делали не только окно, но и утепляли стену. Недорогой оказалась и краска — около 500 рублей. На всё окно ушла только одна пятая часть всей краски.
— В той комнате не собираюсь пока ничего с окном больше делать. Я в ней не живу практически. Основное пространство я подумываю ремонтировать, но трат побольше будет. Это очень пыльно, скорее всего я это отложу до лета, — поделилась девушка.
Преображение окна не только сделало комнату красивой, но помогло девушке справиться со стрессом и снять тревожность.
— Любая занятость, когда руками что-то делаешь, мне помогает. С тревожностью справляться. С какими-то мыслями. У тебя есть задача, и ты видишь результат. Я до этого работала проектным менеджером, и там часто бывало, что ты работаешь ради процесса, а результата нет. И для психики это очень непросто. А здесь ты что-то сделал, пошкрябал, отмыл — и вот он результат. Это потрясающее ощущение. Я таким образом подняла себе очень настроение. Плюс у меня пауза в работе возникла, и появилось свободное время. Тут тоже надо понимать, что в выходной — это бы растянулось, если бы я работала. А так у меня была неделя, и я только этим и занималась. Поэтому и получилось довольно быстро это закруглить, — объясняет Анастасия Шастина.
Весь процесс девушка выкладывала в сторис у себя в социальной сети — в них она описала ощущения.
— Я писала, что это лучший способ не сойти с ума, и несколько человек отреагировали, прислали смайлик типа «сто процентов». Они поняли, о чем речь. Я не заостряла внимание слишком на стрессе, но мне кажется это в воздухе висит. В основном все мысли ушли в сторону ремонта: что бы еще поделать, доделать, — добавила девушка.
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