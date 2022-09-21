Второй этап подключения домов к отоплению стартовал в Новосибирске — список улиц
Этап продлится два дня
21 сентября в Новосибирске начался второй этап подключения домов к отоплению. Он продлится два дня, тепло подадут в дома в зонах действия
Публикуем полный список улиц, где пройдет подключение, опубликованный на сайте Сибирской генерирующей компании.
Второй этап подключения пройдет с 21 по 22 сентября. За это время подключат дома в зоне
ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Советская, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул.
ТЭЦ-3: ул. Плахотного, ул. Пархоменко, Станиславский жилмассив, ул. Троллейная, ул. Ударная, ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, ул. Урманова, ул.
ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Объединения — ул. Столетова — ул. Макаренко, ул. Танковая, ул.
ТЭЦ-5: пр. Дзержинского, ул. Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул.
Подключение домов к теплу пройдет в три этапа. В СГК объяснили, что делать, если даже после начала отопительного сезона батареи в квартире остаются холодными.