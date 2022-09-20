Что делать, если батареи остались холодными после начала отопительного сезона? Объяснение СГК
Дома в Новосибирске начали подключать 19 сентября
В Новосибирске 19 сентября начали подключать жилые дома к теплу. В некоторых случаях даже после старта отопительного сезона батареи остаются холодными. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, куда обращаться тем, кто оказался в такой ситуации.
— Надо начинать с управляющей организации, так как задача СГК — подать теплоноситель до стены дома, а далее сотрудники УК должны открыть задвижку. Если тепло не поступает в дом, нужно проверить внутридомовое оборудование. Например, продвижению теплоносителя внутри дома могут препятствовать воздушные пробки, — пояснили в пресс-службе компании.
В случае если управляющая компания не может справиться с проблемой самостоятельно, ее сотрудники обратятся в тепловую инспекцию СГК.
Полный график подключения домов опубликовали на прошлой неделе. Работы планируют завершить до 25 сентября. Читайте, когда и какие улицы получат тепло.