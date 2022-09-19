Жилые дома в Новосибирске начали подключать к отоплению

Сегодня, 19 сентября, в Новосибирске начали подключать отопление в жилые дома. Работы пройдут в три этапа.

— На сегодняшний день социальные объекты — детские сады, школы, учреждения культуры, спорта и здравоохранения — подключены более, чем на 43%. С сегодняшнего дня мы начинаем подключать и жилой сектор Новосибирска, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании в правительстве НСО.

