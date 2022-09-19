Жилые дома в Новосибирске начали подключать к отоплению
В 43% социальных объектов уже подают тепло
Сегодня, 19 сентября, в Новосибирске начали подключать отопление в жилые дома. Работы пройдут в три этапа.
— На сегодняшний день социальные объекты — детские сады, школы, учреждения культуры, спорта и здравоохранения — подключены более, чем на 43%. С сегодняшнего дня мы начинаем подключать и жилой сектор Новосибирска, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании в правительстве НСО.
По данным сайта «Сибирской генерирующей компании», первый этап подключения жилья пройдет в два дня. Публикуем список улиц, которые подключат к теплу.
ТЭЦ-2 (Ленинский вывод)
Ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, ул. 1-я 2-я Чулымская, Ясный Берег. ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская — до ул. Каменской. ТЭЦ-3: ул. Петропавловская, ул. Станиславского, ул. Широкая, ул. Крашенинникова, ул. Полтавская, ул. Пермская, ул. Связистов, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, Западный и Юго-Западный жилмассив, ул. Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.
ТЭЦ-4
Ул. Авиастроителей, ул. Дениса Давыдова, ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. 25 лет Октября 25а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, ул. Новая Заря, ул. Народная, ул. Магаданская, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина.
ТЭЦ-5
Ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, ул. Лежена, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, ул. Республиканская, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Заслонова, ул. Карбышева, ул. Липецкая, ул. Коминтерна.
Котельные
Котельная АО «Электросигнал»: ул. Большевистская, ул. Добролюбова. Котельная ИП «Хамидуллина Е.Н.»: ул. Малыгина.
Котельная ФГКУ комбинат «Восход»: ул. Хилокская.
Котельная ЗАО «Новосибагрореммаш»: ул. Ногина. Котельная ООО «ТСП-Сиб»: ул. Кубовая, ул. Грузинская, ул. Петрозаводская. Котельная ООО «ТГК»: микрорайон Зеленый бор.
Локальная котельная (ЛК) №10: ул. Европейская.
ЛК №14: 4-й Пятилетки. ЛК №15: ул. Брюсова, ул. Лаврова, ул. Нахимова.
ЛК №19, 20: ул. Старое шоссе, ул. Зональная. ЛК №28: ул. Прокопьевская.
ЛК №42: территория Военного санатория «Ельцовка».
ЛК №45: ул. Большая.
ЛК №48: Бердское шоссе.
В этом году подключать дома к отоплению начали до начала сезона по заявкам жителей. С полным графиком подачи тепла вы можете ознакомиться в нашем материале.