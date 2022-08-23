Эй, вы там, наверху: как отгородиться от шума соседей и улицы и сколько это стоит

Самая частая жалоба покупателей новостроек — на звукоизоляцию. Точнее, на ее иногда полное отсутствие. Современные монолитно-каркасные технологии рассчитаны в первую очередь на скорость строительства, акустический комфорт — задача звукоизоляционных материалов. А на них у нас нередко экономят.



При этом, подчеркивают эксперты, чувствительность к шуму у людей разная: одни просыпаются от каждого шага соседа сверху, другие спокойно переносят громкую музыку за стеной. Одних раздражают высокие частоты, других — низкие. На каждый запрос можно подобрать свое решение.

