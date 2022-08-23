Эй, вы там, наверху: как отгородиться от шума соседей и улицы и сколько это стоит
Бюджет на звукоизоляцию нужно закладывать сразу — на нее может уйти до нескольких миллионов
Квартирный вопрос, несомненно, портит людей. Особенно если договориться с соседями оказывается невозможно — например, из-за шума музыки, играющих детей или даже просто шагов по квартире. Это в некотором смысле беда поколения: современные дома строят красивыми и быстро, но вместе с тем «звонкими». Чтобы не ставить под удар отношения с соседями, можно добавить при ремонте звукоизоляцию: эксперты рассказали NGS.RU, какой она бывает, во сколько обойдется и как построить в квартире «звуковой вакуум».
Самая частая жалоба покупателей новостроек — на звукоизоляцию. Точнее, на ее иногда полное отсутствие. Современные монолитно-каркасные технологии рассчитаны в первую очередь на скорость строительства, акустический комфорт — задача звукоизоляционных материалов. А на них у нас нередко экономят.
При этом, подчеркивают эксперты, чувствительность к шуму у людей разная: одни просыпаются от каждого шага соседа сверху, другие спокойно переносят громкую музыку за стеной. Одних раздражают высокие частоты, других — низкие. На каждый запрос можно подобрать свое решение.
Руководитель компании «Звукоизоляция Сибири» Виктор Егоров настоятельно рекомендует озаботиться выделением бюджета на звукоизоляцию на начальном этапе ремонта. Если вы сделаете ремонт без ее учета, придется демонтировать всё — выйдет гораздо дороже.
Звукоизоляционные системы (а это именно системы: в них в комплексе действуют материалы разной направленности — звукопоглощяющие, звукоотражающие, гасящие вибрации) делятся на разные линейки, от бюджетных до премиальных. Основное различие — наличие или отсутствие каркаса.
Бескаркасная система монтируется непосредственно на стену, «съедая» меньше площади помещения. Каркасная, соответственно, крепится к стене так же, как гипсокартон — на специальные профили (гипсокартон, кстати, тоже часть системы звукоизоляции, финишная). Зато при каркасном монтаже не требуется дополнительное выравнивание стен, подчеркивает Виктор Егоров.
— Бескаркасная звукоизоляция дешевле, от 2 тысяч за
Виктор Егоров соглашается, что такое решение не всегда будет дешевым, но, по крайней мере, жить можно будет своей жизнью, а не соседей.
— Часто мастера говорят, что пеноплексом или пенопластом заделают, и всё будет хорошо, но это чушь. В некоторых случаях это может даже усилить звучание: легкие материалы могут работать как мембрана — то же с натяжным потолком, который похож на барабан, — объяснил он.
Премиальные звукоизоляционные системы могут стоить от 12 тысяч рублей за
Один из оптимальных звукоизоляционных материалов, по словам Виктора Егорова, — песочные плиты: гофрированный картон, заполненный мелким кварцевым песком. Они достаточно тяжелые, поэтому способны отразить большую часть бытовых шумов.
Изолировать от шума можно и санузлы: в этом случае пластиковые стояки с тонкими стенками оборачивают автомобильной звукоизоляцией, а на стены монтируют плиты гипсокартона с гипсоволокнистым листом, между которыми помещают слой звукопоглощающей мембраны.
Исключить абсолютно все шумы в квартире, скорее всего, не получится: эксперты говорят, что средняя звукоизоляция вряд ли справится с мощным сабвуфером. С перфоратором не справится ничто — его надо просто пережить, иронизирует Виктор Егоров.
— Звуковой вакуум в квартире можно создать, только если это будет комната в комнате, когда участвуют совершенно все поверхности, вплоть до откосов на окнах и звукоизоляционных окон, — предположила в свою очередь Людмила Дик. — Но это очень дорогое удовольствие, редко кто на это идет.
Эксперты также отметили, что звукоизоляция — один из сегментов, который почти не изменился в цене. Весной, вспомнили они, был незначительный, до
Иногда конфликты из-за шума доходят до беды: например, в июле уставшая от шума сибирячка проломила соседу голову. Иногда людям и вовсе приходится менять жилье из-за шума.