СЕЙЧАС +7°С
Пробки 3/10
usd 59.74
eur 59.53
Тема дняИз-за модного кафе в элитном ЖК пахнет «беляшами»
Все новости
Все новости
Подробности

Эй, вы там, наверху: как отгородиться от шума соседей и улицы и сколько это стоит

Бюджет на звукоизоляцию нужно закладывать сразу — на нее может уйти до нескольких миллионов

781

В новых панельных и монолитно-каркасных домах обойтись штукатуркой и обоями и жить спокойно вряд ли получится: слишком плохая звукоизоляция

Поделиться

Квартирный вопрос, несомненно, портит людей. Особенно если договориться с соседями оказывается невозможно — например, из-за шума музыки, играющих детей или даже просто шагов по квартире. Это в некотором смысле беда поколения: современные дома строят красивыми и быстро, но вместе с тем «звонкими». Чтобы не ставить под удар отношения с соседями, можно добавить при ремонте звукоизоляцию: эксперты рассказали NGS.RU, какой она бывает, во сколько обойдется и как построить в квартире «звуковой вакуум».

Самая частая жалоба покупателей новостроек — на звукоизоляцию. Точнее, на ее иногда полное отсутствие. Современные монолитно-каркасные технологии рассчитаны в первую очередь на скорость строительства, акустический комфорт — задача звукоизоляционных материалов. А на них у нас нередко экономят.

При этом, подчеркивают эксперты, чувствительность к шуму у людей разная: одни просыпаются от каждого шага соседа сверху, другие спокойно переносят громкую музыку за стеной. Одних раздражают высокие частоты, других — низкие. На каждый запрос можно подобрать свое решение.

Руководитель компании «Звукоизоляция Сибири» Виктор Егоров настоятельно рекомендует озаботиться выделением бюджета на звукоизоляцию на начальном этапе ремонта. Если вы сделаете ремонт без ее учета, придется демонтировать всё — выйдет гораздо дороже.

Звукоизоляционные системы (а это именно системы: в них в комплексе действуют материалы разной направленности — звукопоглощяющие, звукоотражающие, гасящие вибрации) делятся на разные линейки, от бюджетных до премиальных. Основное различие — наличие или отсутствие каркаса.

Бескаркасная система монтируется непосредственно на стену, «съедая» меньше площади помещения. Каркасная, соответственно, крепится к стене так же, как гипсокартон — на специальные профили (гипсокартон, кстати, тоже часть системы звукоизоляции, финишная). Зато при каркасном монтаже не требуется дополнительное выравнивание стен, подчеркивает Виктор Егоров.

— Бескаркасная звукоизоляция дешевле, от 2 тысяч за кв. м с работой и монтажом, но подходит только для легких сибитных перегородок внутри помещений, — рассказала директор компании «Тихий Дом» Людмила Дик. — У нас большая часть домов — монолитно-каркасные либо панельные, там работает только каркасная система. Она стоит от 5,6 тысяч за кв. м. Бескаркасная система там — это просто деньги, выброшенные на ветер.

Задуматься о звукоизоляции и предусмотреть бюджет на нее нужно на старте ремонта, иначе работы обойдутся дороже

Задуматься о звукоизоляции и предусмотреть бюджет на нее нужно на старте ремонта, иначе работы обойдутся дороже

Поделиться

Виктор Егоров соглашается, что такое решение не всегда будет дешевым, но, по крайней мере, жить можно будет своей жизнью, а не соседей.

— Часто мастера говорят, что пеноплексом или пенопластом заделают, и всё будет хорошо, но это чушь. В некоторых случаях это может даже усилить звучание: легкие материалы могут работать как мембрана — то же с натяжным потолком, который похож на барабан, — объяснил он.

Премиальные звукоизоляционные системы могут стоить от 12 тысяч рублей за кв. м. Таким образом, бюджет на двухкомнатную квартиру площадью 50 кв. м без учета потолка составит от 100 до 600 тысяч рублей. Полная изоляция от посторонних шумов большой квартиры может оцениваться миллионами рублей.

Один из оптимальных звукоизоляционных материалов, по словам Виктора Егорова, — песочные плиты: гофрированный картон, заполненный мелким кварцевым песком. Они достаточно тяжелые, поэтому способны отразить большую часть бытовых шумов.

Изолировать от шума можно и санузлы: в этом случае пластиковые стояки с тонкими стенками оборачивают автомобильной звукоизоляцией, а на стены монтируют плиты гипсокартона с гипсоволокнистым листом, между которыми помещают слой звукопоглощающей мембраны.

Исключить абсолютно все шумы в квартире, скорее всего, не получится: эксперты говорят, что средняя звукоизоляция вряд ли справится с мощным сабвуфером. С перфоратором не справится ничто — его надо просто пережить, иронизирует Виктор Егоров.

— Звуковой вакуум в квартире можно создать, только если это будет комната в комнате, когда участвуют совершенно все поверхности, вплоть до откосов на окнах и звукоизоляционных окон, — предположила в свою очередь Людмила Дик. — Но это очень дорогое удовольствие, редко кто на это идет.

Эксперты также отметили, что звукоизоляция — один из сегментов, который почти не изменился в цене. Весной, вспомнили они, был незначительный, до 15%, рост цен, но сегодня они вернулись к прежним отметкам, а производители даже идут на скидки. Просто это тот сегмент, который на высоком уровне научились производить в России. Зарубежные предложения с рынка почти пропали.

Иногда конфликты из-за шума доходят до беды: например, в июле уставшая от шума сибирячка проломила соседу голову. Иногда людям и вовсе приходится менять жилье из-за шума.

По теме

НовостройкиШумные соседиЗвукоизоляция
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2