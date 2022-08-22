Новые цифры в счетах за коммуналку: насколько подорожали ЖКУ и когда следующее повышение
Тарифы проиндексировали, согласно постановлению правительства
В августе россияне получили платежки за коммуналку с новыми суммами — в прошлом месяце тарифы на жилищно-коммунальные услуги снова выросли. Это плановое повышение: правительство установило индексы роста тарифов и в июле коммунальщики начали их применять. Обычно это происходит раз в год, а рост тарифов сопоставим проценту инфляции за прошлый год. В этот раз всё немного иначе.
В среднем по стране июльское повышение составило около 4%, однако этот показатель колеблется в зависимости от региона. Сильнее всего коммунальные услуги традиционно подорожали в Чеченской Республике — на 6,5%, меньше всего рост будет в Марий Эл — 3,2%. Индексы всех регионов можно найти в этом документе. Инфляция же за прошлый год оказалась в два раза больше среднего повышения — 8,4%, а в июле этого года Центробанк сообщал об инфляции 15,1%. Однако в данном случае речь идет о средней инфляции на все группы товаров. По словам члена комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Константина Крохина, коммунальщиков инфляция не сильно зацепила — в первую очередь подорожала потребительская корзина, а она для этой отрасли не является определяющей, прямой корреляции между ними нет.
Следующее повышение тарифов пока запланировано на июль 2023 года — в данный момент нормативно-правовые акты не допускают несколько индексаций в год. Каким будет рост в следующем году, загадывать пока рано — эксперты утверждают, что он зависит не только от инфляции, но и от множества других факторов — например, от цен на энергоносители. И в России могут быть основания для того, чтобы рост цен на энергоносители снижался.
— Если брать страны с такой же ситуацией, в которой сейчас оказались мы, страны, которые были под санкциями — Иран и Венесуэла, — у них цены на энергоносители, в том числе для потребителя, падали, — говорит Крохин. — В условиях сокращения внешнеэкономического спроса на энергоресурсы, а все коммунальные ресурсы — производные энергоносителей, мы предполагаем, что энергоносители останутся в стране. Значит, предложение на внутреннем рынке будет больше и цены на энергоресурсы расти не должны. А если не растут цены на энергоресурсы, нет оснований для роста тарифов на коммунальные услуги.