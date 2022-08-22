Новые цифры в счетах за коммуналку: насколько подорожали ЖКУ и когда следующее повышение

В августе россияне получили платежки за коммуналку с новыми суммами — в прошлом месяце тарифы на жилищно-коммунальные услуги снова выросли. Это плановое повышение: правительство установило индексы роста тарифов и в июле коммунальщики начали их применять. Обычно это происходит раз в год, а рост тарифов сопоставим проценту инфляции за прошлый год. В этот раз всё немного иначе.



В среднем по стране июльское повышение составило около 4%, однако этот показатель колеблется в зависимости от региона. Сильнее всего коммунальные услуги традиционно подорожали в Чеченской Республике — на 6,5%, меньше всего рост будет в Марий Эл — 3,2%. Индексы всех регионов можно найти в этом документе. Инфляция же за прошлый год оказалась в два раза больше среднего повышения — 8,4%, а в июле этого года Центробанк сообщал об инфляции 15,1%. Однако в данном случае речь идет о средней инфляции на все группы товаров. По словам члена комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Константина Крохина, коммунальщиков инфляция не сильно зацепила — в первую очередь подорожала потребительская корзина, а она для этой отрасли не является определяющей, прямой корреляции между ними нет.

