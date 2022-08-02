В Новосибирске начнется новый этап испытаний теплосетей — где отключат горячую воду

В Новосибирске завтра, 3 августа, начнутся испытания теплосетей в зоне ТЭЦ-5. Снижение температуры воды началось сегодня. Работы продлятся до 14 августа.

Горячее водоснабжение отключат на следующих улицах:

Суркова, Гладкова, Геофизической, Национальной (от 10-го Трикотажного переулка до Гусинобродского шоссе), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинской, Артиллерийской, Пролетарской, Карла Либкнехта, Красноармейской, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградской, Московской, Алтайской, Лобова, Дунайской, Панфиловцев, Красносельской, Крамского, 1-м и 2-м переулках Панфиловцев, Пешеходной, Радиотехнической, Узловой, Псковской, Адриена Лежена, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от ул. Кошурникова до ул. Кирова), Гурьевской, Восход (от ул. Кирова до ул. Короленко), Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенной, Коммунстроевской, Маковского, Шевченко, Сибревкома 9а, 9б, 9в, Покатной, Тополевой, на территории Военного городка.

