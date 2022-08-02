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В Новосибирске начнется новый этап испытаний теплосетей — где отключат горячую воду

Работы продлятся с 3 по 14 августа

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Испытания затронут улицы в Октябрьском и Дзержинском районах

Испытания затронут улицы в Октябрьском и Дзержинском районах

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В Новосибирске завтра, 3 августа, начнутся испытания теплосетей в зоне ТЭЦ-5. Снижение температуры воды началось сегодня. Работы продлятся до 14 августа.

Горячее водоснабжение отключат на следующих улицах:

Суркова, Гладкова, Геофизической, Национальной (от 10-го Трикотажного переулка до Гусинобродского шоссе), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинской, Артиллерийской, Пролетарской, Карла Либкнехта, Красноармейской, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградской, Московской, Алтайской, Лобова, Дунайской, Панфиловцев, Красносельской, Крамского, 1-м и 2-м переулках Панфиловцев, Пешеходной, Радиотехнической, Узловой, Псковской, Адриена Лежена, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от ул. Кошурникова до ул. Кирова), Гурьевской, Восход (от ул. Кирова до ул. Короленко), Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенной, Коммунстроевской, Маковского, Шевченко, Сибревкома 9а, 9б, 9в, Покатной, Тополевой, на территории Военного городка.

— Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Во время испытаний теплосетей возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.

Ранее в Новосибирске повысили тарифы на отопление на 11,15%. Показываем на примере, как изменится сумма в платежках.

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